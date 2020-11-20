Шевченко: у нас була достатня кількість футболістів для матчу зі Швейцарією

Коуч заявляє, що у збірної була необхідна кількість здорових футболістів, які б могли провести поєдинок зі Швейцарією.

“У першу чергу це дуже неприємна ситуація. Ми були готові до гри, у нас була достатня кількість футболістів із негативними результатами тестів для того, аби проводити цей матч. Але рішення ухвалювала місцева влада Люцерна, де мав відбутися поєдинок. Далі рішення за Контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА. Нашої вини в даній ситуації немає.

Ми всі розуміли, в якому становищі перебуваємо у зв’язку з коронавірусом. Але останнє, що я міг собі уявити, — це скасування матчу. Є орган, який буде із цим розбиратися. Ми зробили все задля того, аби гра відбулася. Мені б хотілося, щоб усе склалося інакше, щоб до нас ставилися з більшою повагою. У деяких моментах те, як зустрічали команду, було неправильно”, — наголосив Шевченко.

Також наставник подякував підопічним за витримку в даній ситуації, та виразив задоволеність показаним рівнем футболу “жовто-блакитних” за підсумками турніру.

Нагадаємо, що збірна Швейцарії побажала якомога швидкого одужання українській збірній.