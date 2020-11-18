Збірна Швейцарії з футболу побажала українцям якнайшвидшого одужання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович прокоментував скасування матчу Ліги націй проти України, передає УНН з посиланням на ua.tribuna.com.
“Ми були готові, команда була дуже мотивованою після останніх матчів, в хорошій формі. Ми з нетерпінням чекали цієї зустрічі.
На жаль, зараз все змінилося, ми не можемо на це вплинути. Бажаємо гравцям і представникам збірної України, які здали позитивні тести на коронавірус, якнайшвидшого одужання.
Ми всі футбольні люди і хочемо завжди перемагати на футбольному полі. На жаль, зараз у нас немає цієї можливості”, — сказав Петкович.
Україну відправили на карантин за рішенням лікаря кантону Люцерна після нових позитивних тестів на коронавірус серед наших гравців.
Перед матчем зі Швейцарією “ковід” виявили у Макаренка, Різника, Соболя, Малиновського. Також позитивні тести здали Мораес і Кривцов, які нещодавно перехворіли.
Незабаром УАФ підтвердила, що не буде виставляти іншу команду для проведення зустрічі зі збірною Швейцарії, про що проінформувала УЄФА.