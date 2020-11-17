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УАФ поставила до відома УЄФА, що Україна не зможе виставити другу команду на матч з Швейцарією

УАФ поставила до відома УЄФА, що Україна не зможе виставити другу команду на матч з Швейцарією

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) про неможливість виставити на матч зі Швейцарією другу команду збірної України. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА, передає УНН.

Тепер УЄФА спільно з Контрольно-дисциплінарною і етичною інстанцією буде вирішувати питання про подальше майбутнє цього матчу.

Нагадаємо, матч останнього туру Ліги націй Швейцарія — Україна було скасовано через спалах коронавірусу в стані української команди.

Згодом рішення про скасування гри прокоментував головний санлікар Люцерна.

За його словами, гравці української збірної із негативними тестами на “ковід”, насправді можуть також згодом виявитися хворими, і цілком ймовірно, що вірус в їх організмі ще не встиг себе проявити. Таке припущення він зробив після того, як у трьох, а згодом ще одного футболіста ПЛР-тести показали позитивні результати.

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