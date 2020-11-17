УАФ поставила до відома УЄФА, що Україна не зможе виставити другу команду на матч з Швейцарією

Тепер УЄФА спільно з Контрольно-дисциплінарною і етичною інстанцією буде вирішувати питання про подальше майбутнє цього матчу.

Нагадаємо, матч останнього туру Ліги націй Швейцарія — Україна було скасовано через спалах коронавірусу в стані української команди.

Згодом рішення про скасування гри прокоментував головний санлікар Люцерна.

За його словами, гравці української збірної із негативними тестами на “ковід”, насправді можуть також згодом виявитися хворими, і цілком ймовірно, що вірус в їх організмі ще не встиг себе проявити. Таке припущення він зробив після того, як у трьох, а згодом ще одного футболіста ПЛР-тести показали позитивні результати.