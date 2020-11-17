УАФ поставила в известность УЕФА, что Украина не сможет выставить вторую команду на матч со Швейцарией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о невозможности выставить на матч со Швейцарией вторую команду сборной Украины. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА, передает УНН.
Теперь УЕФА совместно с Контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией будет решать вопрос о дальнейшем будущем этого матча.
Напомним, матч последнего тура Лиги наций Швейцария — Украина был отменен из-за вспышки коронавируса в составе украинской команды.
Впоследствии решение об отмене игры прокомментировал главный санврач Люцерна.
По его словам, игроки украинской сборной с негативными тестами на “ковид”, в действительности могут также впоследствии оказаться больными, и вполне вероятно, что вирус в их организме еще не успел себя проявить. Такое предположение он сделал после того, как у трех, а затем еще одного футболиста ПЦР-тесты показали положительные результаты.