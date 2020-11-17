Головний санлікар Люцерна розповів, чому скасували матч Швейцарія - Україна

"Після приїзду до Швейцарії вся делегація вкотре була протестована. Результати сьогодні вранці показали 1 новий позитивний тест плюс 3 старих випадки інфікування. Тест справді може бути позитивним, якщо навіть хвороба минула й більше не вважається заразною.

Ми гадаємо, що протокол безпеки УЄФА дотримувався. Але я перевірити цього не можу. І, незважаючи на поточні результати тестування, цілком імовірно, що люди з негативними тестами стануть позитивними впродовж тижня.

Не виключено, що є гравці з негативним тестом, які "несуть" коронавірус, але інфекція щойно потрапила в організм і ще не проявилася. Саме тому вся команда зараз на карантині й не може грати проти Швейцарії. Збірна України не обов'язково має залишатися в готелі 10 днів. За певних умов вони можуть поїхати додому", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ще троє гравців збірної України по футболу отримали позитивні тести на "ковід".