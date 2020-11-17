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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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10:59 • 42896 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 66144 просмотра

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08:59 • 86719 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Главный санврач Люцерна рассказал, почему отменили матч Швейцария - Украина

Главный санврач Люцерна рассказал, почему отменили матч Швейцария - Украина

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл рассказал, почему отменили матч Лиги наций Швейцария - Украина. В Швейцарии боятся, что игроки сборной Украины даже с отрицательными тестами на коронавирус могут нести опасность, пишет Blick, передает УНН.

"После приезда в Швейцарию вся делегация в очередной раз была протестирована. Результаты сегодня утром показали 1 новый положительный тест плюс 3 старых случая инфицирования. Тест действительно может быть положительным, если даже болезнь прошла и больше не считается заразной.

Мы полагаем, что протокол безопасности УЕФА придерживался. Но я проверить этого не могу. И, несмотря на текущие результаты тестирования, вполне вероятно, что люди с отрицательными тестами станут положительными в течение недели.

Не исключено, что есть игроки с отрицательным тестом, которые "несут" коронавирус, но инфекция только попала в организм и еще не проявилась. Именно поэтому вся команда сейчас на карантине и не может играть против Швейцарии. Сборной Украины не обязательно оставаться в отеле 10 дней. При определенных условиях они могут поехать домой", - сказал он.

Напомним, сегодня стало известно, что еще трое игроков сборной Украины по футболу получили положительные тесты на "ковид".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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