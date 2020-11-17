Главный санврач Люцерна рассказал, почему отменили матч Швейцария - Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл рассказал, почему отменили матч Лиги наций Швейцария - Украина. В Швейцарии боятся, что игроки сборной Украины даже с отрицательными тестами на коронавирус могут нести опасность, пишет Blick, передает УНН.
"После приезда в Швейцарию вся делегация в очередной раз была протестирована. Результаты сегодня утром показали 1 новый положительный тест плюс 3 старых случая инфицирования. Тест действительно может быть положительным, если даже болезнь прошла и больше не считается заразной.
Мы полагаем, что протокол безопасности УЕФА придерживался. Но я проверить этого не могу. И, несмотря на текущие результаты тестирования, вполне вероятно, что люди с отрицательными тестами станут положительными в течение недели.
Не исключено, что есть игроки с отрицательным тестом, которые "несут" коронавирус, но инфекция только попала в организм и еще не проявилась. Именно поэтому вся команда сейчас на карантине и не может играть против Швейцарии. Сборной Украины не обязательно оставаться в отеле 10 дней. При определенных условиях они могут поехать домой", - сказал он.
Напомним, сегодня стало известно, что еще трое игроков сборной Украины по футболу получили положительные тесты на "ковид".