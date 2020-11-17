Еще трое игроков сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования на коронавирус, проведенного в расположении сборной Украины, "положительными" оказались четыре теста: Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового, сообщает УНН со ссылкой УАФ.
Указывается, что решается вопрос о возвращении домой игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера Ивана Баштового из-за положительных результатов тестов на коронавирус.
Что касается троих представителей "Шахтера" - Кривцова, Мораеса и Баштового, - ситуация уточняется, учитывая то, что все трое совсем недавно переболели коронавирусной болезнью, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание на данный момент.
Отмечается, что УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре со Швейцарией, однако местные власти запрещают участие игроков в командных событиях.
Сказано, что началось передматчевое совещание. УЕФА надеется, что матч состоится. Все зависит от решения местных властей.
Добавим, ранее стало известно о инфицированных Макаренко, Соболе и Ризныке - упомянутые лица находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере.
Как сообщалось ранее в УНН, сборная Украины объявила о новых зараженных коронавирусом игроках.