Ще троє гравців збірної України здали позитивні тести на коронавірус

Вказується, що вирішується питання щодо повернення додому гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса і тренера Івана Баштового через позитивні результати тестів на коронавірус.

Що стосується трьох представників "Шахтаря" — Кривцова, Мораеса та Баштового, — ситуація уточнюється, з огляду на те, що всі троє зовсім недавно перехворіли на коронавірусну хворобу, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання на даний момент.

Зазначається, що УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораеса до гри з Швейцарією, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.

Сказано, що розпочалася передматчева нарада. УЄФА сподівається, що матч відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади.

Додамо, раніше стало відомо про інфікованих Макаренка, Соболя та Різника - згадані особи перебувають на самоізоляції у своєму готельному номері.

Як повідомлялося раніше в УНН, збірна України оголосила про нових заражених коронавірусом гравців.