Ще троє гравців збірної України здали позитивні тести на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Згідно з отриманими зранку результатами ПЛР-тестування на коронавірус, проведеного у розташуванні збірної України, "позитивними" виявилися чотири тести: Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера із фізпідготовки Івана Баштового, повідомляє УНН із посиланням УАФ.
Вказується, що вирішується питання щодо повернення додому гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса і тренера Івана Баштового через позитивні результати тестів на коронавірус.
Що стосується трьох представників "Шахтаря" — Кривцова, Мораеса та Баштового, — ситуація уточнюється, з огляду на те, що всі троє зовсім недавно перехворіли на коронавірусну хворобу, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання на даний момент.
Зазначається, що УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораеса до гри з Швейцарією, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.
Сказано, що розпочалася передматчева нарада. УЄФА сподівається, що матч відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади.
Додамо, раніше стало відомо про інфікованих Макаренка, Соболя та Різника - згадані особи перебувають на самоізоляції у своєму готельному номері.
Як повідомлялося раніше в УНН, збірна України оголосила про нових заражених коронавірусом гравців.