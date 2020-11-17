Нові втрати: збірна України оголосила про нових заражених гравців на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За підсумками результатів тестів лабораторії яка має статус офіційної для змагань УЄФА, стало відомо про три позитивні випадки зараження на коронавірус серед гравців збірної України з футболу, передає УНН з полсиланянм на УАФ.
Тести трьох гравців — Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника — учора мали так званий статус умовно негативних. Після додаткового дослідження медики виявили, що дані зразки містять COVID-19.
Троє згаданих футболістів зараз ізольовані у своїх готельних номерах, а національна команда України очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення завтрашнього матчу Ліги націй із Швейцарією.
Зауважимо, що завтра у матчі Швейцарія — Україна має визначитися збірна, яка понизиться у класі. Для збереження прописки в еліті Ліги націй “жовто-блакитним” буде достатньо зіграти внічию.