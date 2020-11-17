Нові втрати: збірна України оголосила про нових заражених гравців на COVID-19

Тести трьох гравців — Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника — учора мали так званий статус умовно негативних. Після додаткового дослідження медики виявили, що дані зразки містять COVID-19.

Троє згаданих футболістів зараз ізольовані у своїх готельних номерах, а національна команда України очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення завтрашнього матчу Ліги націй із Швейцарією.

Зауважимо, що завтра у матчі Швейцарія — Україна має визначитися збірна, яка понизиться у класі. Для збереження прописки в еліті Ліги націй “жовто-блакитним” буде достатньо зіграти внічию.