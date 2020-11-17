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14:27 • 16292 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 59348 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 101923 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 77537 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 90502 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101406 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101108 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые потери: сборная Украины объявила о новых зараженных игроках на COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. На основе результатов тестов лаборатории которая имеет статус официального для соревнований УЕФА, стало известно про три положительных случая заражения коронавирусом среди игроков сборной Украины по футболу, передает УНН со полсиланянм на УАФ.

Тесты трех игроков — Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника — вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19.

Трое упомянутых футболистов сейчас изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда Украины ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча Лиги наций со Швейцарией.

Заметим, что завтра в матче Швейцария — Украина должна определиться сборная, понизится в классе. Для сохранения прописки в элите Лиги наций “желто-голубым” будет достаточно сыграть вничью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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