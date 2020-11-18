Сборная Швейцарии по футболу пожелала украинцам скорейшего выздоровления
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал отмену матча Лиги наций против Украины, передает УНН со ссылкой на ua.tribuna.com.
“Мы были готовы, команда была очень мотивированной после последних матчей, в хорошей форме. Мы с нетерпением ждали этой встречи.
К сожалению, сейчас все изменилось, мы не можем на это повлиять. Желаем игрокам и представителям сборной Украины, которые сдали положительные тесты на коронавирус, скорейшего выздоровления.
Мы все футбольные люди и хотим всегда побеждать на футбольном поле. К сожалению, сейчас у нас нет этой возможности”, — сказал Петкович.
Украина отправили на карантин по решению врача кантона Люцерна после новых положительных тестов на коронавирус среди наших игроков.
Перед матчем со Швейцарией “ковид” обнаружили у Макаренко, Ризныка, Соболя, Малиновского. Также положительные тесты сдали Мораес и Кривцов, которые недавно переболели.
Вскоре УАФ подтвердила, что не будет выставлять другую команду для проведения встречи со сборной Швейцарии, о чем проинформировала УЕФА.