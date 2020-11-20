Шевченко: у нас было достаточное количество футболистов для матча со Швейцарией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко после возвращения команды домой поделился своими мыслями относительно последних событий, а именно отмена решающего поединка Лиги наций со Швейцарией, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Коуч заявляет, что у сборной было необходимое количество здоровых футболистов, которые могли бы провести поединок со Швейцарией.
“В первую очередь это очень неприятная ситуация. Мы были готовы к игре, у нас было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы проводить этот матч. Но решение принимала местная власть Люцерна, где должен был состояться поединок. Далее решение по Контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА. Нашей вины в данной ситуации нет.
Мы все понимали, в каком положении находимся в связи с коронавирусом. Но последнее, что я мог себе представить, — это отмена матча. Есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы игра состоялась. Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе, чтобы к нам относились с большим уважением. В некоторых моментах то, как встречали команду, было неправильно”, — подчеркнул Шевченко.
Также наставник поблагодарил подопечных за выдержку в данной ситуации, и выразил удовлетворенность показанным уровнем футбола “желто-синих” по итогам турнира.
Напомним, что сборная Швейцарии пожелала как можно скорейшего выздоровления украинской сборной.