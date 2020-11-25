УЕФА присудила техническое поражение Украине в отмененном матче со Швейцарией: УАФ обжалует
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня Апелляционный комитет УЕФА рассмотрел дело об отмене поединка Лиги наций Швейцария - Украина, который должен состояться 17 ноября. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
"Напомним, что в связи с решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина была отменена.
По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3", - говорится в сообщении.
Вице-президент УАФ, генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий заявил: "После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью".
Как писал УНН, у национальной сборной было достаточное количество здоровых футболистов, чтобы сыграть матч 17-18 ноября.