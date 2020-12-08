Голкіпер Боснії та Герцеговини виразив впевненість у перемозі над Україною

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Воротар збірної Боснії та Герцеговини Ібрахім Шехіч повідомив про очікування від суперників по відбору на чемпіонат світу-2022, передає УНН з посиланням на "Scsport.ba".

Голкіпер попри те, що вважає групу D важкою, впевнений у перемозі над збірною Шевченка.

“Складна група, ми хотіли зіграти з Данією і Словаччиною, але зіграємо з чемпіонами світу, що цікаво. Ми вже грали проти сильних команд в Лізі націй. Сподіваюся, що з новим тренерським штабом ми створимо боєздатну команду і вийдемо на чемпіонат світу. Нам знайома Фінляндія, ми її обігравали вдома з рахунком 4:1. На виїзді ми домінували і могли добитися кращого результату. Не пам’ятаю, щоб ми грали з Україною. Суперники серйозні, але такий у нас рівень і ми з ними впораємося. Ось з Францією буде цікаво”, — підкреслив Шехіч.

Нагадаємо, що іншими суперниками України по відбору на Мундіаль-2022 стануть французи, фіни та казахи.

Українські Національні Новини

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