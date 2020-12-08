Голкипер Боснии и Герцеговины выразил уверенность в победе над Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Шехич сообщил об ожиданиях от соперников по отбору на чемпионат мира-2022, передает УНН со ссылкой на "Scsport.ba".
Голкипер несмотря на то, что считает группу D тяжелой, уверен в победе над сборной Шевченко.
"Сложная группа, мы хотели сыграть с Данией и Словакией, но сыграем с чемпионами мира, интересно. Мы уже играли против сильных команд в Лиге наций. Надеюсь, что с новым тренерским штабом мы создадим боеспособную команду и выйдем на чемпионат мира. Нам знакома Финляндия, мы ее обыгрывали дома со счетом 4:1. На выезде мы доминировали и могли добиться лучшего результата. Не помню, чтобы мы играли с Украиной. Соперники серьезные, но такой у нас уровень и мы с ними справимся. Вот с Францией будет интересно", - подчеркнул Шехич.
Напомним, что другими соперниками Украины по отбору на Мундиаль-2022 станут французы, финны и казахи.