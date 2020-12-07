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Кулеба здійснив візит до ОАЕ: представив “Кримську платформу" та обговорив перспективи співробітництва

Кулеба здійснив візит до ОАЕ: представив “Кримську платформу" та обговорив перспективи співробітництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Глава Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба здійснив візит до Об’єднаних Арабських Еміратів, в ході якого обговорив зі своїми арабськими колегами перспективи подальшого співробітництва та представив “Кримську платформу”. Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує УНН.

"Наші країни мають величезний потенціал співробітництва. Тепер у наших руках — втілити його в дійсність на благо наших народів, компаній та наших двох держав загалом", — наголосив Кулеба.

Повідомляється, що міністр обговорив з державним міністром закордонних справ Анваром Гаргашем активізацію політичних консультацій між міністерствами закордонних справ. Сторони обмінялися думками з регіональних питань зовнішньої політики України та ОАЕ. Також Дмитро Кулеба розповів Анвару Гаргашу про створення "Кримської платформи".

Додається, що глави зовнішньополітичних відомств Дмитро Кулеба та Абдулла бін Заїд Аль Нагаян висловили задоволення динамікою та амбітними перспективами розвитку співробітництва України та ОАЕ.

Зазначимо, що Дмитро Кулеба поінформував про опитування МЗС, за підсумками якого Об’єднані Арабські Емірати увійшли до ТОП-10 найбільш привабливих для українських експортерів іноземних ринків. Він висловив задоволення тим, що Україна увійшла до ТОП-10 найбільш перспективних партнерів ОАЕ із забезпечення продовольчої безпеки.

Глава МЗС України також провів зустріч з керівництвом одного з найбільших у світі інвестиційних фондів Mubadala.

Повідомляється, що у розмовах під час візиту Дмитро Кулеба приділив пріоритетну увагу таким темам:

— Контакти між Україною та ОАЕ на всіх рівнях, включно з найвищим
— Роль України як пріоритетного партнера у гарантуванні продовольчої безпеки ОАЕ
— Співробітництво України та ОАЕ у галузі відновлюваної енергетики
— Розвиток торгівлі, як двосторонньої, так і на ринках третіх країн

Міністр також запевнив в активній підготовці України до участі в ЕКСПО-2020, яку у зв’язку з пандемією COVID-19 перенесли на 2021-2022 роки.

“Міністр привітав Об’єднані Арабські Емірати з укладенням історичного Ізраїльсько-Еміратського мирного договору (Авраамська угода) та відзначив, що він відкриває принципові нові можливості багатостороннього співробітництва”, - зазначили в пресслужбі МЗС.

Відзначається, що Дмитро Кулеба став першим з початку пандемії іноземним гостем, для якого провели урочисту церемонію відвідання Меморіалу пам’яті загиблих воїнів ОАЕ. Міністр висловив особливу вдячність за цю честь виконавчому директорові меморіалу, шейху Халіфу бін Тахнуну бін Мохаммеду Аль Нагаяну. Глава МЗС України поклав квіти до меморіалу та залишив запис у книзі відвідувачів.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Об’єднаних Арабських Еміратів, де проведе низку зустрічей, а також презентує ініціативу “Кримська платформа”.

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