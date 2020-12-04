Кулеба презентує ініціативу “Кримська платформа” в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Об’єднаних Арабських Еміратів, де проведе низку зустрічей, а також презентує ініціативу “Кримська платформа”, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
“6-7 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Об’єднаних Арабських Еміратів. Під час візиту голова МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном”, - повідомили дипломати.
За даними МЗС, під час зустрічі сторони обговорять шляхи поглиблення українсько-еміратського співробітництва у політичній, торговельній та інвестиційній сферах. За підсумками зустрічі заплановано підписання двосторонніх документів.
“Дмитро Кулеба також презентує ініціативу Кримська платформа, покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму. Програма візиту також передбачає зустріч міністра із генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камерою для обговорення співпраці у сфері відновлюваної енергетики”, - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, раніше цього тижня голова української дипломатії здійснив візит до Туреччини.