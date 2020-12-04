Кулеба презентує ініціативу “Кримська платформа” в ОАЕ

“6-7 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Об’єднаних Арабських Еміратів. Під час візиту голова МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном”, - повідомили дипломати.

За даними МЗС, під час зустрічі сторони обговорять шляхи поглиблення українсько-еміратського співробітництва у політичній, торговельній та інвестиційній сферах. За підсумками зустрічі заплановано підписання двосторонніх документів.

“Дмитро Кулеба також презентує ініціативу Кримська платформа, покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму. Програма візиту також передбачає зустріч міністра із генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камерою для обговорення співпраці у сфері відновлюваної енергетики”, - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше цього тижня голова української дипломатії здійснив візит до Туреччини.