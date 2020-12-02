МЗС Туреччини: Анкара вітає ініціативу "Кримська платформа"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За словами глави міністерства закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара вітає ініціативу "Кримська платформа". Про це він повідомив у Twitter після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою, передає УНН.
"Відбулася відверта зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Будемо і далі зміцнювати наші відносини, особливо у сфері військового співробітництва та оборонної промисловості. Ми вітаємо ініціативу "Кримська платформа", - написав Чавушоглу.
Відзначимо, що сьогодні глава української дипломатії перебуває з візитом у Туреччині.
Як повідомляв УНН, раніше Кулеба заявив, що Туреччина буде надійним партнером України в міжнародному координаційному механізмі "Кримська платформа".
Held a frank meeting w/Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine.
Will continue to strengthen our relations, especially in military cooperation and defense industry.
We welcome the “Crimean Platform” initiative.pic.twitter.com/peURL4RzAH