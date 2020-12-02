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МЗС Туреччини: Анкара вітає ініціативу "Кримська платформа"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. За словами глави міністерства закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара вітає ініціативу "Кримська платформа". Про це він повідомив у Twitter після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою, передає УНН.

"Відбулася відверта зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Будемо і далі зміцнювати наші відносини, особливо у сфері військового співробітництва та оборонної промисловості. Ми вітаємо ініціативу "Кримська платформа", - написав Чавушоглу.

Відзначимо, що сьогодні глава української дипломатії перебуває з візитом у Туреччині.

Як повідомляв УНН, раніше Кулеба заявив, що Туреччина буде надійним партнером України в міжнародному координаційному механізмі "Кримська платформа".

Held a frank meeting w/Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine.
Will continue to strengthen our relations, especially in military cooperation and defense industry.
We welcome the “Crimean Platform” initiative.pic.twitter.com/peURL4RzAH

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 2, 2020

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