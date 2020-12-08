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Проект резолюции ГА ООН по Крыму и безвиз Украины с ЕС после решения КСУ - главные события суток

Проект резолюции ГА ООН по Крыму и безвиз Украины с ЕС после решения КСУ - главные события суток

Киев  •  УНН

 • 17973 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На заседании Генассамблеи поддержали проект усиленной резолюции по оккупированному Крыму. Украина пытается урегулировать отношения с ЕС после решения Конституционного суда. Сборная Украины по футболу получила соперников по отбору на ЧМ-2022. Об этих и других новостях прошедших суток в обзоре УНН.

Проект резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

Вчера, 7 декабря, более 60 стран ООН на заседании Генассамблеи поддержали проект усиленной резолюции “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”. Против проекта усиленной резолюции проголосовало 17 стран.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятый проект усиленной резолюции является новым элементом растущего правового давления на Россию. С похожим заявлением выступили в прокуратуре АРК.

Между тем, накануне зимних праздников, в центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным.

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Конституционный кризис и отношение Украины с ЕС

Как известно, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. После этого, также в конце октября, в комитете ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС заявили, что из-за этого решения Европейский Союз может запустить механизм временной приостановки безвиза.

Так, 7 декабря, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что решение Президента, Парламента и Кабинета министров демонстрируют желание власти выйти из конституционного кризиса и не потерять безвизовый режим с ЕС.

В частности, она рассказала, что после вступления в силу соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, с 11 июня 2017 года, более 10 млн украинцев 50 млн раз воспользовались упрощенной процедурой пересечения границы со странами Шенгенской зоны.

В частности, на фоне этого глава МИД Дмитрий Кулеба 7 декабря заявил, что возможный подрыв отношений Украины с ЕС и другими международными партнерами был бы “идеальными результатом” для коррупционеров, пророссийских политиков и непосредственно Кремля.

Между тем, 7 декабря, в рабочей группе Верховной Рады при рассмотрении законопроекта о предотвращении коррупции предложили, чтобы судей КСУ утверждало НАПК.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 25 ноября обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения КСУ. Так, Венецианская комиссия планирует принять решение о КСУ 11 декабря.

Соперники Украины в футбольном ЧМ-2022

В Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Украинская сборная, которая была во второй корзине перед жеребьевкой, попала в группу D, где также сыграют национальные команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

После этого главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022. В частности, ассистент Шевченко Александр Шовковский также выразил свои мысли по соперников.

С другой стороны, вратарь сборной Боснии и Герцеговины выразил уверенность в победе над Украиной.

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