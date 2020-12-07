В ООН підтримали проект посиленої резолюції по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Понад 60 країн ООН на засіданні Генасамблеї у понеділок, 7 грудня, підтримали проєкт посиленої резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”, передає кореспондент УНН.
Так, за резолюцію A/75/L.38/Rev.1 проголосувало 63 країни, проти – 17 держав, і ще 62 держави утримались.
Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції щодо прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генассамблеї ООН.
Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.
Ключовими елементами оновленого проєкта резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.