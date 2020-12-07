В ООН підтримали проект посиленої резолюції по Криму

Так, за резолюцію A/75/L.38/Rev.1 проголосувало 63 країни, проти – 17 держав, і ще 62 держави утримались.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції щодо прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генассамблеї ООН.

Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.

Ключовими елементами оновленого проєкта резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.