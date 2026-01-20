Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням, а виконує свою роботу: в ОГП відповіли на заяви про “тиск” на місцеву владу

Фото: Національна поліція України

У Офісі Генерального прокурора відкинули звинувачення Асоціації міст України щодо тиску на органи місцевого самоврядування, заявивши, що мова йде не про політичні переслідування, а про системне викриття корупції. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.

Деталі

Асоціація мерів міст нещодавно знову заявила про нібито тиск з боку органів прокуратури на органи місцевого самоврядування. Офіс Генерального прокурора відкритий до діалогу, але будемо говорити не гаслами, а фактами. Практика показує: найгучніше про "тиск" говорять саме тоді, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів. Це гроші громад, платників податків, які мали працювати на людей, а не осідати в чиїхось кишенях. І відверто дивно звучить про тиск, з боку органів місцевого самоврядування та міських голів, які першочергово мають бути зацікавлені у викритті корупції на місцях - йдеться в повідомленні.

У ОГП повідомили, що за період з 1 липня 2025 року і дотепер завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених, зокрема серед них:

177 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них 111 - керівний склад;

188 службових осіб комунальних підприємств, з них 132 - керівники;

41 службова особа ВЦА, ОВА, РДА, з них 22 - керівники;

224 особи - службовці суб’єктів господарювання, контрагенти, технаглядовці.

Ще у 234 кримінальних провадженнях досудове розслідування триває, але вже повідомлено про підозру 350 особам, у тому числі:

75 посадовцям органів місцевого самоврядування (55 - керівний склад);

102 посадовцям комунальних підприємств (63 - керівники);

18 посадовцям ВЦА, ОВА, РДА (12 - керівники);

152 представникам бізнесу та контрагентам.

У справах, які вже передані до суду, встановлено збитки на 759 млн гривень, з яких 56,4 млн гривень відшкодовано ще під час слідства. У провадженнях, де оголошено підозри, встановлено ще 762,8 млн гривень збитків, з яких 3 млн гривень уже відшкодовано. Зазначені кримінальні правопорушення не поодинокі випадки і точно не "політичні переслідування - додали в прокуратурі.

Також в Офісі Генпрокурора заявили, що вказані факти зафіксовані у більшості сфер комунального господарства:

житлово-комунальна сфера;

енергетика;

освіта, спорт, культура;

медицина;

благоустрій;

дороги;

транспорт;

соціальний захист;

земля і нерухомість;

закупівлі для потреб ЗСУ.

Коли мова йде про такі цифри, розмови про "тиск" виглядають як спроба перевести фокус з відповідальності на гучні заяви. Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням. Прокуратура виконує свою роботу, викриваючи факти корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів чи політичних поглядів. І якщо хтось відчуває "тиск", то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута. За злочини треба відповідати, і це не тиск прокуратури чи інших правоохоронних органів. Так нарешті починає працювати закон. Саме так виглядає захист інтересів громад і держави. І саме так органи прокуратури будуть діяти далі - резюмували в ОГП.

Контекст

Раніше у Асоціації міст України оприлюднили заяву, яку підписали представники 1082 громад, у якій вказувалося про тиск тиску органів прокуратури на місцеве самоврядування.

Нагадаємо

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обшуки в міській раді, які почались в той день, коли росіяни здійснили масовану атаку по Україні, якої не уник і Дніпро. Внаслідок атаки у місті була пошкоджена велика котельня, а сотні будинків залишились без тепла.