Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням, а виконує свою роботу: в ОГП відповіли на заяви про “тиск” на місцеву владу

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Офіс Генерального прокурора спростував звинувачення Асоціації міст України щодо тиску, наголосивши на системному викритті корупції. З 1 липня 2025 року до суду передано 528 справ про збитки на 759 млн грн, ще 234 розслідуються.

Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням, а виконує свою роботу: в ОГП відповіли на заяви про “тиск” на місцеву владу
Фото: Національна поліція України

У Офісі Генерального прокурора відкинули звинувачення Асоціації міст України щодо тиску на органи місцевого самоврядування, заявивши, що мова йде не про політичні переслідування, а про системне викриття корупції. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.

Деталі

Асоціація мерів міст нещодавно знову заявила про нібито тиск з боку органів прокуратури на органи місцевого самоврядування. Офіс Генерального прокурора відкритий до діалогу, але будемо говорити не гаслами, а фактами. Практика показує: найгучніше про "тиск" говорять саме тоді, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів. Це гроші громад, платників податків, які мали працювати на людей, а не осідати в чиїхось кишенях. І відверто дивно звучить про тиск, з боку органів місцевого самоврядування та міських голів, які першочергово мають бути зацікавлені у викритті корупції на місцях

- йдеться в повідомленні.

У ОГП повідомили, що за період з 1 липня 2025 року і дотепер завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених, зокрема серед них:

  • 177 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них 111 - керівний склад;
    • 188 службових осіб комунальних підприємств, з них 132 - керівники;
      • 41 службова особа ВЦА, ОВА, РДА, з них 22 - керівники;
        • 224 особи - службовці суб’єктів господарювання, контрагенти, технаглядовці.

          Ще у 234 кримінальних провадженнях досудове розслідування триває, але вже повідомлено про підозру 350 особам, у тому числі:

          • 75 посадовцям органів місцевого самоврядування (55 - керівний склад);
            • 102 посадовцям комунальних підприємств (63 - керівники);
              • 18 посадовцям ВЦА, ОВА, РДА (12 - керівники);
                • 152 представникам бізнесу та контрагентам.

                  У справах, які вже передані до суду, встановлено збитки на 759 млн гривень, з яких 56,4 млн гривень відшкодовано ще під час слідства. У провадженнях, де оголошено підозри, встановлено ще 762,8 млн гривень збитків, з яких 3 млн гривень уже відшкодовано. Зазначені кримінальні правопорушення не поодинокі випадки і точно не "політичні переслідування

                   - додали в прокуратурі.

                  Також в Офісі Генпрокурора заявили, що вказані факти зафіксовані у більшості сфер комунального господарства:

                  • житлово-комунальна сфера;
                    • енергетика;
                      • освіта, спорт, культура;
                        • медицина;
                          • благоустрій;
                            • дороги;
                              • транспорт;
                                • соціальний захист;
                                  • земля і нерухомість;
                                    • закупівлі для потреб ЗСУ.

                                      Коли мова йде про такі цифри, розмови про "тиск" виглядають як спроба перевести фокус з відповідальності на гучні заяви. Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням. Прокуратура виконує свою роботу, викриваючи факти корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів чи політичних поглядів. І якщо хтось відчуває "тиск", то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута. За злочини треба відповідати, і це не тиск прокуратури чи інших правоохоронних органів. Так нарешті починає працювати закон. Саме так виглядає захист інтересів громад і держави. І саме так органи прокуратури будуть діяти далі

                                      - резюмували в ОГП.

                                      Контекст

                                      Раніше у Асоціації міст України оприлюднили заяву, яку підписали представники 1082 громад, у якій вказувалося про тиск тиску органів прокуратури на місцеве самоврядування.

                                      Нагадаємо

                                      Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обшуки в міській раді, які почались в той день, коли росіяни здійснили масовану атаку по Україні, якої не уник і Дніпро. Внаслідок атаки у місті була пошкоджена велика котельня, а сотні будинків залишились без тепла.

                                      Павло Башинський

                                      СуспільствоПолітикаКримінал та НП
                                      Нерухомість
                                      Державний бюджет
                                      Енергетика
                                      Опалення
                                      Обшук
                                      Війна в Україні
                                      Відключення світла
                                      Електроенергія
                                      Генеральний прокурор (Україна)
                                      Дніпро (місто)
                                      Збройні сили України
                                      Україна