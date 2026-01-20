$43.180.08
Эксклюзив
09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Прокуратура не воюет с местным самоуправлением, а выполняет свою работу: в ОГП ответили на заявления о “давлении” на местные власти

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Офис Генерального прокурора опроверг обвинения Ассоциации городов Украины относительно давления, подчеркнув системное разоблачение коррупции. С 1 июля 2025 года в суд передано 528 дел об ущербе на 759 млн грн, еще 234 расследуются.

Прокуратура не воюет с местным самоуправлением, а выполняет свою работу: в ОГП ответили на заявления о “давлении” на местные власти
Фото: Национальная полиция Украины

В Офисе Генерального прокурора отвергли обвинения Ассоциации городов Украины относительно давления на органы местного самоуправления, заявив, что речь идет не о политических преследованиях, а о системном разоблачении коррупции. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Детали

Ассоциация мэров городов недавно снова заявила о якобы давлении со стороны органов прокуратуры на органы местного самоуправления. Офис Генерального прокурора открыт к диалогу, но будем говорить не лозунгами, а фактами. Практика показывает: громче всего о "давлении" говорят именно тогда, когда правоохранительные органы фиксируют хищение бюджетных средств. Это деньги общин, налогоплательщиков, которые должны были работать на людей, а не оседать в чьих-то карманах. И откровенно странно звучит о давлении со стороны органов местного самоуправления и городских голов, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в разоблачении коррупции на местах

- говорится в сообщении.

В ОГП сообщили, что за период с 1 июля 2025 года и до сих пор завершено досудебное расследование и передано в суд 528 уголовных производств в отношении 656 обвиняемых, в том числе среди них:

  • 177 должностных лиц органов местного самоуправления, из них 111 - руководящий состав;
    • 188 должностных лиц коммунальных предприятий, из них 132 - руководители;
      • 41 должностное лицо ВГА, ОВА, РГА, из них 22 - руководители;
        • 224 человека - служащие субъектов хозяйствования, контрагенты, технадзорщики.

          Еще в 234 уголовных производствах досудебное расследование продолжается, но уже сообщено о подозрении 350 лицам, в том числе:

          • 75 должностным лицам органов местного самоуправления (55 - руководящий состав);
            • 102 должностным лицам коммунальных предприятий (63 - руководители);
              • 18 должностным лицам ВГА, ОВА, РГА (12 - руководители);
                • 152 представителям бизнеса и контрагентам.

                  По делам, которые уже переданы в суд, установлен ущерб на 759 млн гривен, из которых 56,4 млн гривен возмещено еще во время следствия. В производствах, где объявлены подозрения, установлено еще 762,8 млн гривен ущерба, из которых 3 млн гривен уже возмещено. Указанные уголовные правонарушения не единичные случаи и точно не "политические преследования

                   - добавили в прокуратуре.

                  Также в Офисе Генпрокурора заявили, что указанные факты зафиксированы в большинстве сфер коммунального хозяйства:

                  • жилищно-коммунальная сфера;
                    • энергетика;
                      • образование, спорт, культура;
                        • медицина;
                          • благоустройство;
                            • дороги;
                              • транспорт;
                                • социальная защита;
                                  • земля и недвижимость;
                                    • закупки для нужд ВСУ.

                                      Когда речь идет о таких цифрах, разговоры о "давлении" выглядят как попытка перевести фокус с ответственности на громкие заявления. Прокуратура не воюет с местным самоуправлением. Прокуратура выполняет свою работу, разоблачая факты коррупции и злоупотреблений с бюджетными средствами, независимо от должностей, статусов или политических взглядов. И если кто-то чувствует "давление", то в ОГП специально создан портал, куда можно подать свое заявление и оно обязательно будет рассмотрено. За преступления нужно отвечать, и это не давление прокуратуры или других правоохранительных органов. Так наконец начинает работать закон. Именно так выглядит защита интересов общин и государства. И именно так органы прокуратуры будут действовать дальше

                                      - резюмировали в ОГП.

                                      Контекст

                                      Ранее в Ассоциации городов Украины обнародовали заявление, которое подписали представители 1082 общин, в котором указывалось о давлении органов прокуратуры на местное самоуправление.

                                      Напомним

                                      Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обысках в городском совете, которые начались в тот день, когда россияне совершили массированную атаку по Украине, которой не избежал и Днепр. В результате атаки в городе была повреждена большая котельная, а сотни домов остались без тепла.

                                      Павел Башинский

