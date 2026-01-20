Прокуратура не воюет с местным самоуправлением, а выполняет свою работу: в ОГП ответили на заявления о “давлении” на местные власти

Фото: Национальная полиция Украины

В Офисе Генерального прокурора отвергли обвинения Ассоциации городов Украины относительно давления на органы местного самоуправления, заявив, что речь идет не о политических преследованиях, а о системном разоблачении коррупции. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Детали

Ассоциация мэров городов недавно снова заявила о якобы давлении со стороны органов прокуратуры на органы местного самоуправления. Офис Генерального прокурора открыт к диалогу, но будем говорить не лозунгами, а фактами. Практика показывает: громче всего о "давлении" говорят именно тогда, когда правоохранительные органы фиксируют хищение бюджетных средств. Это деньги общин, налогоплательщиков, которые должны были работать на людей, а не оседать в чьих-то карманах. И откровенно странно звучит о давлении со стороны органов местного самоуправления и городских голов, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в разоблачении коррупции на местах - говорится в сообщении.

В ОГП сообщили, что за период с 1 июля 2025 года и до сих пор завершено досудебное расследование и передано в суд 528 уголовных производств в отношении 656 обвиняемых, в том числе среди них:

177 должностных лиц органов местного самоуправления, из них 111 - руководящий состав;

188 должностных лиц коммунальных предприятий, из них 132 - руководители;

41 должностное лицо ВГА, ОВА, РГА, из них 22 - руководители;

224 человека - служащие субъектов хозяйствования, контрагенты, технадзорщики.

Еще в 234 уголовных производствах досудебное расследование продолжается, но уже сообщено о подозрении 350 лицам, в том числе:

75 должностным лицам органов местного самоуправления (55 - руководящий состав);

102 должностным лицам коммунальных предприятий (63 - руководители);

18 должностным лицам ВГА, ОВА, РГА (12 - руководители);

152 представителям бизнеса и контрагентам.

По делам, которые уже переданы в суд, установлен ущерб на 759 млн гривен, из которых 56,4 млн гривен возмещено еще во время следствия. В производствах, где объявлены подозрения, установлено еще 762,8 млн гривен ущерба, из которых 3 млн гривен уже возмещено. Указанные уголовные правонарушения не единичные случаи и точно не "политические преследования - добавили в прокуратуре.

Также в Офисе Генпрокурора заявили, что указанные факты зафиксированы в большинстве сфер коммунального хозяйства:

жилищно-коммунальная сфера;

энергетика;

образование, спорт, культура;

медицина;

благоустройство;

дороги;

транспорт;

социальная защита;

земля и недвижимость;

закупки для нужд ВСУ.

Когда речь идет о таких цифрах, разговоры о "давлении" выглядят как попытка перевести фокус с ответственности на громкие заявления. Прокуратура не воюет с местным самоуправлением. Прокуратура выполняет свою работу, разоблачая факты коррупции и злоупотреблений с бюджетными средствами, независимо от должностей, статусов или политических взглядов. И если кто-то чувствует "давление", то в ОГП специально создан портал, куда можно подать свое заявление и оно обязательно будет рассмотрено. За преступления нужно отвечать, и это не давление прокуратуры или других правоохранительных органов. Так наконец начинает работать закон. Именно так выглядит защита интересов общин и государства. И именно так органы прокуратуры будут действовать дальше - резюмировали в ОГП.

Контекст

Ранее в Ассоциации городов Украины обнародовали заявление, которое подписали представители 1082 общин, в котором указывалось о давлении органов прокуратуры на местное самоуправление.

Напомним

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обысках в городском совете, которые начались в тот день, когда россияне совершили массированную атаку по Украине, которой не избежал и Днепр. В результате атаки в городе была повреждена большая котельная, а сотни домов остались без тепла.