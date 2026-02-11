Продавали автомати, гранатомети та боєприпаси. СБУ викрила 7 торговців зброєю у 4-х регіонах України

Фото: Служба безпеки України

Українські правоохоронці заблокували нові спроби нелегального продажу "трофейного" радянського і російського озброєння у різних регіонах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Крім СБУ, у спеціальних заходах брали участь і поліцейські. У чотирьох областях України було затримано 7-х підпільних торгівців бойовими засобами ураження. Серед вилученого - автомати Калашникова, ручні протитанкові гранатомети та ящики з набоями різного калібру.

На Вінниччині у взаємодії із командуванням Збройних Сил України викрито трьох контрактників з різних військових частин ЗСУ, які вивозили "трофейне" озброєння із зони бойових дій на східному фронті для продажу.

Усіх трьох фігурантів затримано "на гарячому", коли вони намагалися збути три автомати російського виробництва АК-12 з боєприпасами.

У Закарпатській області викрито ще двох зловмисників. Одним з них виявився 42-річний безробітний, який облаштував схрон зі зброєю біля місцевого автовокзалу та підшукував клієнтів для продажу.

Іншим виявився 35-річний дезертир, який намагався підпільно збути арсенал бойових гранат, що зберігав на подвір’ї приватного будинку.

У Запоріжжі у взаємодії із командуванням Збройних Сил України було затримано 31-річного мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та забрав із собою два автомати та ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 із трьома пострілами. Вкрадене озброєння він планував продати через знайомих у прифронтовому місті.

На Рівненщині було затримано місцевого керівника добровольчого формування територіальної громади, який намагався продати партію російських гранат разом із автоматом АК-74 та набоями, вивезених з південних областей України, де наразі відбуваються бойові дії.

Всім затриманим оголошено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Вся вилучена зброя і боєприпаси будуть передані для потреб Сил оборони на фронті, додали в СБУ.

