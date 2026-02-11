$43.090.06
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Продавали автомати, гранатомети та боєприпаси. СБУ викрила 7 торговців зброєю у 4-х регіонах України

Київ • УНН

 • 24 перегляди

СБУ та поліція затримали 7 осіб у чотирьох областях України за спроби нелегального продажу зброї. Серед вилученого - автомати Калашникова, РПГ та набої.

Продавали автомати, гранатомети та боєприпаси. СБУ викрила 7 торговців зброєю у 4-х регіонах України
Фото: Служба безпеки України

Українські правоохоронці заблокували нові спроби нелегального продажу "трофейного" радянського і російського озброєння у різних регіонах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Крім СБУ, у спеціальних заходах брали участь і поліцейські. У чотирьох областях України було затримано 7-х підпільних торгівців бойовими засобами ураження. Серед вилученого - автомати Калашникова, ручні протитанкові гранатомети та ящики з набоями різного калібру.

На Вінниччині у взаємодії із командуванням Збройних Сил України викрито трьох контрактників з різних військових частин ЗСУ, які вивозили "трофейне" озброєння із зони бойових дій на східному фронті для продажу.

Усіх трьох фігурантів затримано "на гарячому", коли вони намагалися збути три автомати російського виробництва АК-12 з боєприпасами.

У Закарпатській області викрито ще двох зловмисників. Одним з них виявився 42-річний безробітний, який облаштував схрон зі зброєю біля місцевого автовокзалу та підшукував клієнтів для продажу.

Іншим виявився 35-річний дезертир, який намагався підпільно збути арсенал бойових гранат, що зберігав на подвір’ї приватного будинку.

У Запоріжжі у взаємодії із командуванням Збройних Сил України було затримано 31-річного мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та забрав із собою два автомати та ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 із трьома пострілами. Вкрадене озброєння він планував продати через знайомих у прифронтовому місті.

На Рівненщині було затримано місцевого керівника добровольчого формування територіальної громади, який намагався продати партію російських гранат разом із автоматом АК-74 та набоями, вивезених з південних областей України, де наразі відбуваються бойові дії.

Всім затриманим оголошено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Вся вилучена зброя і боєприпаси будуть передані для потреб Сил оборони на фронті, додали в СБУ.

Нагадаємо

СБУ затримала 28-річного росіянина, колишнього розвідника, який під виглядом цивільного збирав дані про військовослужбовців ССО ЗСУ у Рівному.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Рівненська область
Вінницька область
АК-74
Закарпатська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Запоріжжя