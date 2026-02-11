Продавали автоматы, гранатометы и боеприпасы. СБУ разоблачила 7 торговцев оружием в 4-х регионах Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Украинские правоохранители заблокировали новые попытки нелегальной продажи "трофейного" советского и российского вооружения в разных регионах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Помимо СБУ, в специальных мероприятиях участвовали и полицейские. В четырех областях Украины были задержаны 7 подпольных торговцев боевыми средствами поражения. Среди изъятого — автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы и ящики с патронами различного калибра.

В Винницкой области во взаимодействии с командованием Вооруженных Сил Украины разоблачены трое контрактников из разных воинских частей ВСУ, которые вывозили "трофейное" вооружение из зоны боевых действий на восточном фронте для продажи.

Все трое фигурантов задержаны "на горячем", когда они пытались сбыть три автомата российского производства АК-12 с боеприпасами.

В Закарпатской области разоблачены еще двое злоумышленников. Одним из них оказался 42-летний безработный, который обустроил схрон с оружием возле местного автовокзала и подыскивал клиентов для продажи.

Другим оказался 35-летний дезертир, который пытался подпольно сбыть арсенал боевых гранат, хранившихся во дворе частного дома.

В Запорожье во взаимодействии с командованием Вооруженных Сил Украины был задержан 31-летний мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и забрал с собой два автомата и ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 с тремя выстрелами. Украденное вооружение он планировал продать через знакомых в прифронтовом городе.

В Ровенской области был задержан местный руководитель добровольческого формирования территориальной общины, который пытался продать партию российских гранат вместе с автоматом АК-74 и патронами, вывезенных из южных областей Украины, где сейчас происходят боевые действия.

Всем задержанным объявлено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Все изъятое оружие и боеприпасы будут переданы для нужд Сил обороны на фронте, добавили в СБУ.

Напомним

СБУ задержала 28-летнего россиянина, бывшего разведчика, который под видом гражданского собирал данные о военнослужащих ССО ВСУ в Ровно.