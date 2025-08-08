Прем'єр Індії Моді мав телефонну розмову з путіним: обговорили Україну
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив з путіним останні події щодо України та підтвердив відданість поглибленню стратегічного партнерства. Моді очікує зустрічі з путіним в Індії пізніше цього року.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді мав телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, під час якої вони домовилися і надалі поглиблювати партнерство. Таком путін поділився з індійським лідером останніми подіями щодо України, пише УНН з посиланням на допис Моді на його сторінці в Х.
Мав дуже добру та детальну розмову з моїм другом, президентом путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню Особливого та Привілейованого Стратегічного Партнерства між Індією та росією. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом путіним в Індії пізніше цього року
Кому телефонував путін
росЗМІ раніше повідомляли, що російський диктатор путін провів телефонну розмову з білоруським колегою олександром лукашенком, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, прем'єром Індії Нарендрой Моді, а також із президентами Узбекистану Шавкатом Мірзієєвим, Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Також напередодні російський президент зателефонував лідеру ПАР Сирілу Рамафосі.
Крім того, 6 серпня путін зустрівся зі спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом. Трамп заявив про великий прогрес, після чого медіа почали повідомляти про можливу зустріч російського та американського президента наступного тижня. Наступного дня після зустрічі Віткофф провів розмову з радниками з безпеки України та Європи.
Доповнення
Сі Цзіньпін у розмові з путіним підтримав зусилля США та росії щодо просування політичного врегулювання кризи в Україні. Пекін наполягає на мирних переговорах та дипломатичному вирішенні конфлікту.
Дональд Трамп готується до зустрічі з путіним наступного тижня для обговорення миру в Україні. Підходи сторін кардинально різняться, шанс на успіх примарний.