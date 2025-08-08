Прем'єр Індії Моді мав телефонну розмову з путіним: обговорили Україну

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді мав телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, під час якої вони домовилися і надалі поглиблювати партнерство. Таком путін поділився з індійським лідером останніми подіями щодо України, пише УНН з посиланням на допис Моді на його сторінці в Х.

Мав дуже добру та детальну розмову з моїм другом, президентом путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню Особливого та Привілейованого Стратегічного Партнерства між Індією та росією. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом путіним в Індії пізніше цього року