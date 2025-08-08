Премьер Индии Моди провел телефонный разговор с путиным: обсудили Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, в ходе которого они договорились и в дальнейшем углублять партнерство. Также путин поделился с индийским лидером последними событиями относительно Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение Моди на его странице в Х.

Имел очень хороший и подробный разговор с моим другом, президентом путиным. Я поблагодарил его за то, что он поделился последними событиями относительно Украины. Мы также рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению Особого и Привилегированного Стратегического Партнерства между Индией и россией. Я с нетерпением жду встречи с президентом путиным в Индии позже в этом году