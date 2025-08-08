Премьер Индии Моди провел телефонный разговор с путиным: обсудили Украину
Киев • УНН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с путиным последние события, касающиеся Украины, и подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства. Моди ожидает встречи с путиным в Индии позднее в этом году.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, в ходе которого они договорились и в дальнейшем углублять партнерство. Также путин поделился с индийским лидером последними событиями относительно Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение Моди на его странице в Х.
Имел очень хороший и подробный разговор с моим другом, президентом путиным. Я поблагодарил его за то, что он поделился последними событиями относительно Украины. Мы также рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению Особого и Привилегированного Стратегического Партнерства между Индией и россией. Я с нетерпением жду встречи с президентом путиным в Индии позже в этом году
Кому звонил путин
РосСМИ ранее сообщали, что российский диктатор путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой александром лукашенко, лидером Китая Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, а также с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также накануне российский президент позвонил лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе.
Кроме того, 6 августа путин встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Трамп заявил о большом прогрессе, после чего медиа начали сообщать о возможной встрече российского и американского президента на следующей неделе. На следующий день после встречи Уиткофф провел разговор с советниками по безопасности Украины и Европы.
Дополнение
Си Цзиньпин в разговоре с путиным поддержал усилия США и россии по продвижению политического урегулирования кризиса в Украине. Пекин настаивает на мирных переговорах и дипломатическом разрешении конфликта.
Дональд Трамп готовится к встрече с путиным на следующей неделе для обсуждения мира в Украине. Подходы сторон кардинально различаются, шанс на успех призрачен.