Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автомати

Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів в Україні. Про це інформує УНН з посилання на СБУ.

За результатами комплексних заходів затримано девʼятьох ділків, які торгували засобами ураження, що були нелегально вивезені з прифронтових районів та зон бойових дій.

Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова та великокаліберні боєприпаси для стрілецького озброєння.

Так, на Дніпропетровщині затримано чотирьох фігурантів, які намагалися підпільно продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат.

В Одеській області викрито ще чотирьох торговців зброєю. Серед них – 33-річний кримінальник, який перебуває в СІЗО за наркоторгівлю.

За матеріалами справи, зловмисник залучив спільника "на волі", щоб продати у місті "трофейні" гранатомети.

Також викрито 23-річного рецидивіста, мешканця Подільського району Одещини, який раніше вчиняв крадіжки, а зараз намагався збути партію російських гранат - йдеться у повідомленні.

Крім того, затримано 46-річного уродженця Волині, який намагався продати автомат, гранати та бойові набої, привезені з Херсонщини.

На Житомирщині співробітники СБУ та ДБР затримали 42-річного контрактника з військової частини, який за гроші пропонував "замовникам" вивезти з підрозділу арсенал боєприпасів.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

СБУ та Нацполіція запобігли спробам нелегального продажу зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Вилучено гранатомети, автомати Калашникова та саморобні вибухові пристрої.

