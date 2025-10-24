Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматы
Киев • УНН
СБУ, ГБР и Нацполиция предотвратили незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов, задержав девятерых дельцов. Среди изъятого – российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные боеприпасы.
Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По результатам комплексных мероприятий задержаны девять дельцов, торговавших средствами поражения, которые были нелегально вывезены из прифронтовых районов и зон боевых действий.
Среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные боеприпасы для стрелкового вооружения.
Так, на Днепропетровщине задержаны четверо фигурантов, которые пытались подпольно продать арсенал автоматического оружия и боевых гранат.
В Одесской области разоблачены еще четверо торговцев оружием. Среди них – 33-летний уголовник, который находится в СИЗО за наркоторговлю.
По материалам дела, злоумышленник привлек сообщника "на свободе", чтобы продать в городе "трофейные" гранатометы.
Также разоблачен 23-летний рецидивист, житель Подольского района Одесской области, который ранее совершал кражи, а сейчас пытался сбыть партию российских гранат
Кроме того, задержан 46-летний уроженец Волыни, который пытался продать автомат, гранаты и боевые патроны, привезенные из Херсонщины.
На Житомирщине сотрудники СБУ и ГБР задержали 42-летнего контрактника из воинской части, который за деньги предлагал "заказчикам" вывезти из подразделения арсенал боеприпасов.
Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним
СБУ и Нацполиция предотвратили попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Изъяты гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.
