Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматы

Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По результатам комплексных мероприятий задержаны девять дельцов, торговавших средствами поражения, которые были нелегально вывезены из прифронтовых районов и зон боевых действий.

Среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные боеприпасы для стрелкового вооружения.

Так, на Днепропетровщине задержаны четверо фигурантов, которые пытались подпольно продать арсенал автоматического оружия и боевых гранат.

В Одесской области разоблачены еще четверо торговцев оружием. Среди них – 33-летний уголовник, который находится в СИЗО за наркоторговлю.

По материалам дела, злоумышленник привлек сообщника "на свободе", чтобы продать в городе "трофейные" гранатометы.

Также разоблачен 23-летний рецидивист, житель Подольского района Одесской области, который ранее совершал кражи, а сейчас пытался сбыть партию российских гранат - говорится в сообщении.

Кроме того, задержан 46-летний уроженец Волыни, который пытался продать автомат, гранаты и боевые патроны, привезенные из Херсонщины.

На Житомирщине сотрудники СБУ и ГБР задержали 42-летнего контрактника из воинской части, который за деньги предлагал "заказчикам" вывезти из подразделения арсенал боеприпасов.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним

СБУ и Нацполиция предотвратили попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Изъяты гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.

СБУ разоблачила две группы торговцев оружием, которые продавали криминалитету трофейные арсеналы