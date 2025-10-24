Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматы

$41.760.01
48.370.10
ukenru
20:21 • 4900 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 17461 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 20205 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 22408 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 33529 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 27876 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 46994 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 41210 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 36283 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13114 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
90%
743мм
Популярные новости
Премьер Бельгии заблокировал использование замороженных активов РФ для Украины - Politico23 октября, 14:52 • 4592 просмотра
В Украине принудительная мобилизация стала нормой, а среди 3,7 млн мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются – The Telegraph23 октября, 14:58 • 3214 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 16638 просмотра
ССО провели успешный рейд в Донецкой области: зашли врагу в тыл и ликвидировали оккупантовVideo23 октября, 15:31 • 3532 просмотра
В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриацииPhoto23 октября, 18:31 • 3882 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 27351 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 46995 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 41211 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 36284 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 42995 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Италия
Франция
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 16648 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 21115 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 31511 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 39888 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 59359 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматы

Киев • УНН

 • 766 просмотра

СБУ, ГБР и Нацполиция предотвратили незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов, задержав девятерых дельцов. Среди изъятого – российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные боеприпасы.

Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматы

Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По результатам комплексных мероприятий задержаны девять дельцов, торговавших средствами поражения, которые были нелегально вывезены из прифронтовых районов и зон боевых действий.

Среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные боеприпасы для стрелкового вооружения.

Так, на Днепропетровщине задержаны четверо фигурантов, которые пытались подпольно продать арсенал автоматического оружия и боевых гранат.

В Одесской области разоблачены еще четверо торговцев оружием. Среди них – 33-летний уголовник, который находится в СИЗО за наркоторговлю.

По материалам дела, злоумышленник привлек сообщника "на свободе", чтобы продать в городе "трофейные" гранатометы.

Также разоблачен 23-летний рецидивист, житель Подольского района Одесской области, который ранее совершал кражи, а сейчас пытался сбыть партию российских гранат

- говорится в сообщении.

Кроме того, задержан 46-летний уроженец Волыни, который пытался продать автомат, гранаты и боевые патроны, привезенные из Херсонщины.

На Житомирщине сотрудники СБУ и ГБР задержали 42-летнего контрактника из воинской части, который за деньги предлагал "заказчикам" вывезти из подразделения арсенал боеприпасов.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним

СБУ и Нацполиция предотвратили попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Изъяты гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.

СБУ разоблачила две группы торговцев оружием, которые продавали криминалитету трофейные арсеналы23.08.24, 12:22 • 17760 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Одесская область
Волынская область
Днепропетровская область
Служба безопасности Украины
Херсонская область
Украина