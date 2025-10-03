$41.220.08
СБУ викрила торговців зброєю у чотирьох областях України

Київ • УНН

 • 468 перегляди

СБУ та Нацполіція запобігли спробам нелегального продажу зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Вилучено гранатомети, автомати Калашникова та саморобні вибухові пристрої.

СБУ викрила торговців зброєю у чотирьох областях України

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам нелегального продажу зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова, а також саморобні вибухові пристрої (СВП).

Херсонська область

Так, на Херсонщині "на гарячому" затримано 58-річного мешканця Бериславського району, який намагався продати "трофейну" реактивну протитанкову гранату РПГ-26.

За матеріалами справи, ділок зберігав засоби ураження у власному будинку під ліжком. Під час огляду схованки додатково виявлено:

  • корпуси гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 із запалами;
    • п’ять тротилових шашок;
      • понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї.

        Як встановило розслідування, виявлені зразки озброєння фігурант знайшов на колишніх місцях дислокації ворожих військ у період окупації правобережжя регіону.

        Чернігівська область

        У Чернігівській області затримано 48-річного місцевого жителя, який займався виготовленням саморобної вибухівки та маскував її під вогнегасники.

        Підпільну "майстерню" він облаштував прямо на території власного домоволодіння. Під час обшуку там виявлено готові СВП, вибухові речовини та інші складові для виготовлення саморобних бомб

        - повідомили в СБУ.

        Рівненська область

        На Рівненщині підозру отримав безробітний мешканець області, який намагався підпільно продати автомат АК-47 та два магазини до нього, котрі він дістав через знайомих у фронтових районах.

        Бойовий арсенал для продажу зловмисник зберігав у ямі, яку викопав посеред лісу неподалік місця проживання. Під час обшуку зі схрону вилучили 9 артпострілів та 4 бойові гранати, одна з них до підствольного гранатомета

        - йдеться у дописі Служби Безпеки України.

        Черкаська область

        У Черкаській області затримано колишнього військового, який намагався підпільно продати автомат АК-74, споряджений магазином та глушником, і понад 50 набоїв калібру 5,45 мм.

        Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

        Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

        Нагадаємо

        Правоохоронці затримали чоловіка, який продав автомат Калашникова, корпуси гранат Ф-1 та М-67, а також два запали до них за 25 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення.

        В Україні різко зросла кількість втраченої та викраденої зброї - статистика 01.10.25, 09:00

        Віта Зеленецька

