СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях Украины

Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Отмечается, что среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова, а также самодельные взрывные устройства (СВУ).

Херсонская область

Так, на Херсонщине "на горячем" задержан 58-летний житель Бериславского района, который пытался продать "трофейную" реактивную противотанковую гранату РПГ-26.

По материалам дела, делец хранил средства поражения в собственном доме под кроватью. При осмотре тайника дополнительно обнаружено:

Как установило расследование, обнаруженные образцы вооружения фигурант нашел на бывших местах дислокации вражеских войск в период оккупации правобережья региона.

Черниговская область

В Черниговской области задержан 48-летний местный житель, который занимался изготовлением самодельной взрывчатки и маскировал ее под огнетушители.

Подпольную "мастерскую" он обустроил прямо на территории собственного домовладения. Во время обыска там обнаружены готовые СВУ, взрывчатые вещества и другие составляющие для изготовления самодельных бомб

Ровенская область

На Ровенщине подозрение получил безработный житель области, который пытался подпольно продать автомат АК-47 и два магазина к нему, которые он достал через знакомых в фронтовых районах.

Боевой арсенал для продажи злоумышленник хранил в яме, которую выкопал посреди леса неподалеку от места жительства. Во время обыска из схрона изъяли 9 артвыстрелов и 4 боевые гранаты, одна из них к подствольному гранатомету