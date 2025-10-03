СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях Украины
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция предотвратили попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Изъяты гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Об этом информирует СБУ, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова, а также самодельные взрывные устройства (СВУ).
Херсонская область
Так, на Херсонщине "на горячем" задержан 58-летний житель Бериславского района, который пытался продать "трофейную" реактивную противотанковую гранату РПГ-26.
По материалам дела, делец хранил средства поражения в собственном доме под кроватью. При осмотре тайника дополнительно обнаружено:
- корпуса гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 с запалами;
- пять тротиловых шашек;
- более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию.
Как установило расследование, обнаруженные образцы вооружения фигурант нашел на бывших местах дислокации вражеских войск в период оккупации правобережья региона.
Черниговская область
В Черниговской области задержан 48-летний местный житель, который занимался изготовлением самодельной взрывчатки и маскировал ее под огнетушители.
Подпольную "мастерскую" он обустроил прямо на территории собственного домовладения. Во время обыска там обнаружены готовые СВУ, взрывчатые вещества и другие составляющие для изготовления самодельных бомб
Ровенская область
На Ровенщине подозрение получил безработный житель области, который пытался подпольно продать автомат АК-47 и два магазина к нему, которые он достал через знакомых в фронтовых районах.
Боевой арсенал для продажи злоумышленник хранил в яме, которую выкопал посреди леса неподалеку от места жительства. Во время обыска из схрона изъяли 9 артвыстрелов и 4 боевые гранаты, одна из них к подствольному гранатомету
Черкасская область
В Черкасской области задержан бывший военный, который пытался подпольно продать автомат АК-74, снаряженный магазином и глушителем, и более 50 патронов калибра 5,45 мм.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним
Правоохранители задержали мужчину, который продал автомат Калашникова, корпуса гранат Ф-1 и М-67, а также два запала к ним за 25 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
