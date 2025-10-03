$41.220.08
СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях Украины

Киев • УНН

 • 276 просмотра

СБУ и Нацполиция предотвратили попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Изъяты гранатометы, автоматы Калашникова и самодельные взрывные устройства.

СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях Украины

Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова, а также самодельные взрывные устройства (СВУ).

Херсонская область

Так, на Херсонщине "на горячем" задержан 58-летний житель Бериславского района, который пытался продать "трофейную" реактивную противотанковую гранату РПГ-26.

По материалам дела, делец хранил средства поражения в собственном доме под кроватью. При осмотре тайника дополнительно обнаружено:

  • корпуса гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 с запалами;
    • пять тротиловых шашек;
      • более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию.

        Как установило расследование, обнаруженные образцы вооружения фигурант нашел на бывших местах дислокации вражеских войск в период оккупации правобережья региона.

        Черниговская область

        В Черниговской области задержан 48-летний местный житель, который занимался изготовлением самодельной взрывчатки и маскировал ее под огнетушители.

        Подпольную "мастерскую" он обустроил прямо на территории собственного домовладения. Во время обыска там обнаружены готовые СВУ, взрывчатые вещества и другие составляющие для изготовления самодельных бомб

        - сообщили в СБУ.

        Ровенская область

        На Ровенщине подозрение получил безработный житель области, который пытался подпольно продать автомат АК-47 и два магазина к нему, которые он достал через знакомых в фронтовых районах.

        Боевой арсенал для продажи злоумышленник хранил в яме, которую выкопал посреди леса неподалеку от места жительства. Во время обыска из схрона изъяли 9 артвыстрелов и 4 боевые гранаты, одна из них к подствольному гранатомету

        - говорится в сообщении Службы Безопасности Украины.

        Черкасская область

        В Черкасской области задержан бывший военный, который пытался подпольно продать автомат АК-74, снаряженный магазином и глушителем, и более 50 патронов калибра 5,45 мм.

        Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

        Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

        Напомним

        Правоохранители задержали мужчину, который продал автомат Калашникова, корпуса гранат Ф-1 и М-67, а также два запала к ним за 25 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

        В Украине резко возросло количество утраченного и похищенного оружия - статистика01.10.25, 09:00 • 3682 просмотра

        Вита Зеленецкая

