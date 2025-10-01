В Украине резко возросло количество утраченного и похищенного оружия - статистика

В Украине стремительно возросло количество оружия, оказавшегося в категории "утерянного" или "похищенного". По данным Министерства внутренних дел, с начала полномасштабной войны зафиксировано более 491 тысячи случаев исчезновения оружия, и эта цифра постоянно увеличивается. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Только за последний год количество таких случаев утерянного или похищенного оружия в Украине почти удвоилось. С 270,9 тысячи в сентябре 2024-го до почти полумиллиона в сентябре 2025 года.

Чаще всего теряют автоматы, сейчас зафиксировано более 149 тысяч единиц, среди которых абсолютный лидер — АК-74 с более чем 99 тысячами исчезновений. Далее идут охотничьи ружья — более 135 тысяч и боевые пистолеты, в частности пистолет Макарова — более 21 тысячи. Совокупно эти категории составляют большую часть всех потерь.

По типам оружия больше всего исчезает нарезного — 52%, гладкоствольного — 28%, остальное приходится на травматическое, газовое и другие виды. Более половины оружия (58%) оказалось иностранного производства, еще 25% — неизвестного происхождения, и лишь 17% — отечественное.

В то же время большинство случаев не связаны с кражами. 94% всего пропавшего оружия было утеряно, и лишь 6% похищено. Больше всего случаев зафиксировано в Киеве — 78,5 тысяч, в Донецкой области — 72,2 тысячи, а также в Николаевской и Киевской областях — по 50,1 тысячи.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт оружия будет контролироваться до конца войны. Полученные средства направят на дефицитные дроны, а основными направлениями экспорта являются Европа, США и Ближний Восток.