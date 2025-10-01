ППО та авіація ЗСУ знищили понад 10 тисяч повітряних цілей у вересні – Повітряні сили
Протягом вересня 2025 року протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 10 215 повітряних цілей. Авіація Повітряних сил здійснила 327 літаковильотів, знищивши 516 повітряних цілей.
Деталі
Серед знищених цілей – аеробалістичні та крилаті ракети, ударні та розвідувальні безпілотники, а також інші типи БпЛА.
Зокрема, за місяць було знищено:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 15 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 2 724 ударних БПЛА Shahed;
- 755 розвідувальних БПЛА;
- 6 610 інших безпілотників.
Авіація Повітряних сил у вересні здійснила 327 літаковильотів, з яких близько 270 – на прикриття винищувачами, а понад 50 – на ураження цілей та підтримку наземних військ. У цей період авіацією Сил оборони знищено 516 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістики та скупчення живої сили й техніки противника.
