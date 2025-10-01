$41.140.18
ПВО и авиация ВСУ уничтожили более 10 тысяч воздушных целей в сентябре – Воздушные силы

Киев • УНН

 • 786 просмотра

В течение сентября 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 10 215 воздушных целей. Авиация Воздушных сил совершила 327 самолетовылетов, уничтожив 516 воздушных целей.

ПВО и авиация ВСУ уничтожили более 10 тысяч воздушных целей в сентябре – Воздушные силы

В течение сентября 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 10 215 воздушных целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Среди уничтоженных целей – аэробаллистические и крылатые ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, а также другие типы БПЛА.

Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников01.10.25, 03:55 • 26409 просмотров

В частности, за месяц было уничтожено:

  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал";
    • 79 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
      • 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23";
        • 20 крылатых ракет "Калибр";
          • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
            • 15 крылатых ракет "Искандер-К";
              • 2 724 ударных БПЛА Shahed;
                • 755 разведывательных БПЛА;
                  • 6 610 других беспилотников.

                    Авиация Воздушных сил в сентябре совершила 327 самолетовылетов, из которых около 270 – на прикрытие истребителями, а более 50 – на поражение целей и поддержку наземных войск. В этот период авиацией Сил обороны уничтожено 516 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистики и скопления живой силы и техники противника.

                    Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30.09.25, 03:34 • 23562 просмотра

                    Степан Гафтко

