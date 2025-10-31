Повінь у В’єтнамі: 13 загиблих, 11 зникли безвісти, історичні міста під водою
Київ • УНН
Масштабні повені у центральному В'єтнамі призвели до загибелі 13 осіб та зникнення безвісти 11. Затоплено понад 116 тисяч будинків та 5 тисяч гектарів посівів, включаючи історичні міста Хюе та Хойан.
Кількість жертв масштабних повеней у центральному В’єтнамі зросла до 13 осіб, ще 11 людей вважаються зниклими безвісти. Про це у п’ятницю повідомив уряд країни. Рекордні опади спричинили затоплення цілих районів, зокрема історичних міст Хюе та Хойан – об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Державні ЗМІ публікують фото, на яких видно вулиці, перетворені на ріки: деякі будинки затоплені до дахів, а рух транспорту майже зупинено. За даними національного агентства з питань стихійних лих, під водою опинилися понад 116 тисяч будинків та 5 тисяч гектарів посівів.
Пошкоджено дороги, залізницю та електромережі, що ускладнило проведення рятувальних робіт.
Уряд попереджає, що зливи триватимуть щонайменше до суботи, а в окремих районах добовий рівень опадів може перевищити 500 міліметрів. В’єтнам регулярно потерпає від смертельних штормів і повеней під час сезону дощів із червня по жовтень, однак цьогорічна стихія стала однією з найпотужніших за останні десятиліття.
