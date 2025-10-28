Рекордні дощі затопили історичні міста В'єтнаму, перевищивши історичний максимум

У В'єтнамі оголошено найвищий рівень небезпеки повеней річок через сильні зливи. Рекордні опади вже призвели до того, що вулиці та об'єкти Всесвітньої спадщини у центрі країни опинилися під водою. Передає УНН із посиланням на Deutsche Presse-Agentur (DPA) та Nhan Dan Online.

Деталі

Сильні дощі обрушились на центральний В'єтнам, рівень води на річках Ву Зіа та Тху Бон у місті Дананг 28 жовтня досяг піку. У центральному В'єтнамі, затоплено значну частину історичного міста Хюе та навколишніх районів.

На тлі негоди, місцеві мешканці використовують човни для пересування. Місцевий житель Хоанг Нго Ту До розповів ЗМІ, що він не бачив таких сильних дощів роками.

За даними метеорологічного департаменту країни, у центральному місті Хюе за 24 години випало 1085,8 міліметрів (42 дюймів), що є найвищим показником за всю історію спостережень у В'єтнамі.

За даними DPA, у місті відключена електроенергія, школи були змушені закритися, деякі будинки зараз знаходиться під водою на глибині більше метра.

Сильні опади продовжуються. На станціях Ай Нгіа (річка Ву Зіа) та Кау Лау (річка Тху Бон) рівень води вже перевищив критичні пороги і очікується, що він продовжить зростати. Ризик повеней у низинних районах країни поблизу річок, особливо в містах Дананг та Хойан, значно збільшується.

Крім того, гірські райони регіону стикаються з високим ризиком зсувів та селевих потоків, особливо на крутих схилах провінцій Куангчі та Куангнгай.

Нагадаємо

У серпні 2025 року, сильний дощ спричинив зсув на паломницькому маршруті в Джамму в Індії. Станом на 27 серпня було відомо про загибель щонайменше 30 людей.

У вересні в Одесі за півдня випало 41,5 мм опадів, що майже дорівнювало місячній нормі. Це спричинило підтоплення та зупинку електротранспорту.

Тропічний шторм Мелісса загрожує повенями п'ятьом країнам поблизу Карибського моря