Рекордные дожди затопили исторические города Вьетнама, превысив исторический максимум

Во Вьетнаме объявлен наивысший уровень опасности наводнений на реках из-за сильных ливней. Рекордные осадки уже привели к тому, что улицы и объекты Всемирного наследия в центре страны оказались под водой. Передает УНН со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur (DPA) и Nhan Dan Online.

Детали

Сильные дожди обрушились на центральный Вьетнам, уровень воды на реках Ву Зиа и Тху Бон в городе Дананг 28 октября достиг пика. В центральном Вьетнаме затоплена значительная часть исторического города Хюэ и прилегающих районов.

На фоне непогоды местные жители используют лодки для передвижения. Местный житель Хоанг Нго Ту До рассказал СМИ, что он не видел таких сильных дождей годами.

По данным метеорологического департамента страны, в центральном городе Хюэ за 24 часа выпало 1085,8 миллиметров (42 дюйма), что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений во Вьетнаме.

По данным DPA, в городе отключена электроэнергия, школы были вынуждены закрыться, некоторые дома сейчас находятся под водой на глубине более метра.

Сильные осадки продолжаются. На станциях Ай Нгиа (река Ву Зиа) и Кау Лау (река Тху Бон) уровень воды уже превысил критические пороги и ожидается, что он продолжит расти. Риск наводнений в низинных районах страны вблизи рек, особенно в городах Дананг и Хойан, значительно увеличивается.

Кроме того, горные районы региона сталкиваются с высоким риском оползней и селевых потоков, особенно на крутых склонах провинций Куангчи и Куангнгай.

Напомним

