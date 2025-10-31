$42.080.01
публикации
Эксклюзивы
Наводнение во Вьетнаме: 13 погибших, 11 пропавших без вести, исторические города под водой

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Масштабные наводнения в центральном Вьетнаме привели к гибели 13 человек и исчезновению без вести 11. Затоплено более 116 тысяч домов и 5 тысяч гектаров посевов, включая исторические города Хюэ и Хойан.

Наводнение во Вьетнаме: 13 погибших, 11 пропавших без вести, исторические города под водой
Фото: Reuters

Число жертв масштабных наводнений в центральном Вьетнаме возросло до 13 человек, еще 11 человек считаются пропавшими без вести. Об этом в пятницу сообщило правительство страны. Рекордные осадки вызвали затопление целых районов, в том числе исторических городов Хюэ и Хойан – объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Государственные СМИ публикуют фото, на которых видны улицы, превращенные в реки: некоторые дома затоплены до крыш, а движение транспорта почти остановлено. По данным национального агентства по вопросам стихийных бедствий, под водой оказались более 116 тысяч домов и 5 тысяч гектаров посевов.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Повреждены дороги, железная дорога и электросети, что усложнило проведение спасательных работ.

Китай и Япония объединяют усилия для исследования разрушительных тайфунов31.10.25, 05:49 • 298 просмотров

Правительство предупреждает, что ливни продлятся как минимум до субботы, а в отдельных районах суточный уровень осадков может превысить 500 миллиметров. Вьетнам регулярно страдает от смертельных штормов и наводнений во время сезона дождей с июня по октябрь, однако нынешняя стихия стала одной из самых мощных за последние десятилетия.

Рекордные дожди затопили исторические города Вьетнама, превысив исторический максимум28.10.25, 14:16 • 2888 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
