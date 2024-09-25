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Повернення дітей-сиріт з-за кордону: пріоритетом стануть сімейні форми виховання

Повернення дітей-сиріт з-за кордону: пріоритетом стануть сімейні форми виховання

Київ • УНН

 • 13559 перегляди

Україна планує повернути близько 2000 дітей-сиріт, евакуйованих за кордон на початку війни. Пріоритетом стануть сімейні форми виховання, проводяться моніторингові візити для оцінки потреб кожної дитини.

Мінсоцполітики посилює роботу над поверненням в Україну дітей, яких на початку повномасштабної агресії росії довелося евакуювати за кордон із закладів цілодобового перебування. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що для дотримання інтересів дитини в процесі повернення також передбачена індивідуальна оцінка потреб. Наразі розроблений графік візитів у країни, куди були евакуйовані діти, — це Швейцарія, Австрія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Іспанія, Румунія, Словенія, Греція та Хорватія. Вже відбулися моніторингові візити до Туреччини, Італії та Польщі. Підтримку в організації таких візитів надає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Під час моніторингів оцінюються потреби кожної дитини та умови, в яких вона перебуває. Зокрема, перевіряється наявність всіх необхідних документів у дитини, доступ до освіти, достатня кількість супроводжуючих осіб.

За словами заступниці міністра соціальної політики Ірини Постоловської, пріоритетом стануть сімейні форми виховання.

У Мінсоці наголошують, що Україна вдячна державам, які надали дітям тимчасовий захист.

Водночас, повернення в Україну означає для дітей збереження національної ідентичності, повноцінний доступ до української освіти, а також реалізацію права на виховання в сімейному середовищі. Безпекова ситуація у віддалених від лінії фронту регіонах дозволяє працювати над поверненням цих дітей

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Мінсоці планують розробити план повернення в Україну близько 2 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали у складі організованих груп на початку повномасштабного вторгнення росії.

Українські сироти відзначають перший рік життя в Туреччині28.04.23, 01:33 • 549233 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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