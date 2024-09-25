Повернення дітей-сиріт з-за кордону: пріоритетом стануть сімейні форми виховання

Мінсоцполітики посилює роботу над поверненням в Україну дітей, яких на початку повномасштабної агресії росії довелося евакуювати за кордон із закладів цілодобового перебування. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, пише УНН.

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Повідомляється, що для дотримання інтересів дитини в процесі повернення також передбачена індивідуальна оцінка потреб. Наразі розроблений графік візитів у країни, куди були евакуйовані діти, — це Швейцарія, Австрія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Іспанія, Румунія, Словенія, Греція та Хорватія. Вже відбулися моніторингові візити до Туреччини, Італії та Польщі. Підтримку в організації таких візитів надає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Під час моніторингів оцінюються потреби кожної дитини та умови, в яких вона перебуває. Зокрема, перевіряється наявність всіх необхідних документів у дитини, доступ до освіти, достатня кількість супроводжуючих осіб.

За словами заступниці міністра соціальної політики Ірини Постоловської, пріоритетом стануть сімейні форми виховання.

У Мінсоці наголошують, що Україна вдячна державам, які надали дітям тимчасовий захист.

Водночас, повернення в Україну означає для дітей збереження національної ідентичності, повноцінний доступ до української освіти, а також реалізацію права на виховання в сімейному середовищі. Безпекова ситуація у віддалених від лінії фронту регіонах дозволяє працювати над поверненням цих дітей - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Мінсоці планують розробити план повернення в Україну близько 2 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали у складі організованих груп на початку повномасштабного вторгнення росії.

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