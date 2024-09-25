Возвращение детей-сирот из-за рубежа: приоритетом станут семейные формы воспитания
Киев • УНН
Украина планирует вернуть около 2000 детей-сирот, эвакуированных за границу в начале войны. Приоритетом станут семейные формы воспитания, проводятся мониторинговые визиты для оценки потребностей каждого ребенка.
Минсоцполитики усиливает работу над возвращением в Украину детей, которых в начале полномасштабной агрессии россии пришлось эвакуировать за границу из учреждений круглосуточного пребывания. Об этом сообщает Министерство социальной политики, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что для соблюдения интересов ребенка в процессе возвращения также предусмотрена индивидуальная оценка потребностей. Сейчас разработан график визитов в страны, куда были эвакуированы дети, - это Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды, Литва, Испания, Румыния, Словения, Греция и Хорватия. Уже состоялись мониторинговые визиты в Турцию, Италию и Польшу. Поддержку в организации таких визитов оказывает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Во время мониторингов оцениваются потребности каждого ребенка и условия, в которых он находится. В частности, проверяется наличие всех необходимых документов у ребенка, доступ к образованию, достаточное количество сопровождающих лиц.
По словам заместителя министра социальной политики Ирины Постоловской, приоритетом станут семейные формы воспитания.
В Минсоце отмечают, что Украина благодарна государствам, которые предоставили детям временную защиту.
В то же время, возвращение в Украину означает для детей сохранение национальной идентичности, полноценный доступ к украинскому образованию, а также реализацию права на воспитание в семейной среде. Ситуация с безопасностью в отдаленных от линии фронта регионах позволяет работать над возвращением этих детей
Напомним
В Минсоце планируют разработать план возвращения в Украину около 2 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых эвакуировали в составе организованных групп в начале полномасштабного вторжения россии.
Украинские сироты отмечают первый год жизни в Турции27 апреля 2023, 22:33 • 549150 просмотров