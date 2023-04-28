Украинские сироты отмечают первый год жизни в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинские сироты отмечают свой первый год жизни в Турции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
Украинские дети-сироты, которые были привезены в Турцию из-за российской агрессии, отметили свой первый год жизни в стране.
Во время мероприятия, которое состоялось в курортном городе Кемер, посол Украины в Анкаре Василий Боднар выразил благодарность Турции за предоставление безопасного убежища для украинских детей.
Боднар отметил первую леди Турции Эмине Эрдоган и первую леди Украины Елену Зеленскую за их инициативы по перевозке детей в Турцию. Посол также выразил свое восхищение гостеприимством Анкары, отметив, что дети смогли забыть травматические звуки бомб и вместо этого наслаждались счастливыми днями.
"Они - наше будущее. Я не могу вас достаточно поблагодарить. Да здравствует Турция, да здравствует Украина", - сказал Боднар.
Руслан Шостак, основатель Благотворительного фонда, также выразил благодарность Турции за то, что страна пытается обеспечить безопасное убежище для украинских детей во время войны. Шостак отметил успех проекта "Детство без войны", который перевез детей из детских домов Украины в Турцию. По его словам, "дети уже год живут счастливо".
Во время мероприятия дети были одеты в одежду с изображением полумесяца и звезды, которые являются символами турецкого флага, и в украинские вышиванки.
Напомним
Детей из оккупированной Васильевки отправили в белорусский лагерь.