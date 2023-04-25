Дітей із окупованої Василівки відправили до білоруського табору
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Дітей з окупованого росією українського району Василівки було відправлено до так званого «табору відпочинку» в білорусі. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
За оцінками українського уряду, близько 20 000 дітей було незаконно депортовано до росії, білорусі або насильно переселено на тимчасово окуповані території України. Офіційні особи також заявляють, що 470 дітей загинули, 949 дітей отримали поранення та 406 зникли безвісти.
Деталі
У створеній росією окупаційній Василівській військово-цивільній адміністрації заявили, що «програма відпочинку для дітей, звичайно ж, безкоштовна і підтримується особисто лукашенком та путіним», зазначає CNN.
«Перша партія у кількості 43 дітей віком від 8 до 15 років перебуватиме у дитячому оздоровчому таборі з 24 квітня по 10 травня, а наступний приїзд планується з 14 травня», - вказали там.
CNN зв'язався з Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця щодо цього інциденту, але досі не отримав відповіді.
Доповнення
У звіті, опублікованому в лютому, докладно описані звинувачення в наявності великої мережі з десятків таборів, де діти проходили «політичне перевиховання», у тому числі орієнтовану на росію академічну, культурну та, в деяких випадках, військову освіту.
Звинувачення у насильницькій депортації дітей з України до росії лягли в основу звинувачень у військових злочинах, висунутих Міжнародним кримінальним судом минулого місяця проти путіна та марії львової-бєлової.