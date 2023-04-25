По оценкам украинского правительства, около 20 000 детей были незаконно депортированы в россию, беларусь или насильно переселены на временно оккупированные территории Украины. Официальные лица также заявляют, что 470 детей погибли, 949 детей получили ранения и 406 пропали без вести.

Детали

В созданной россией оккупационной Васильевской военно-гражданской администрации заявили, что «программа отдыха для детей, конечно же, бесплатная и поддерживается лично лукашенко и путиным», отмечает CNN.

«Первая партия в количестве 43 детей в возрасте от 8 до 15 лет будет находиться в детском оздоровительном лагере с 24 апреля по 10 мая, а следующий приезд планируется с 14 мая», - указали там.

CNN связался с Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца по этому инциденту, но до сих пор не получил ответа.

Дополнение

В отчете, опубликованном в феврале, подробно описаны обвинения в наличии обширной сети из десятков лагерей, где дети проходили «политическое перевоспитание», в том числе ориентированное на россию академическое, культурное и, в некоторых случаях, военное образование.

Обвинения в насильственной депортации детей из Украины в россию легли в основу обвинений в военных преступлениях, выдвинутых Международным уголовным судом в прошлом месяце против путина и марии львовой-беловой.