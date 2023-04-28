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Українські сироти відзначають перший рік життя в Туреччині

Українські сироти відзначають перший рік життя в Туреччині

Київ • УНН

 • 549233 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українські сироти відзначають свій перший рік життя в Туреччині. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Українські діти-сироти, які були привезені до Туреччини через російську агресію, відзначили свій перший рік життя в країні.

Під час заходу, який відбувся в курортному місті Кемер, посол України в Анкарі Василь Боднар висловив вдячність Туреччині за надання безпечного притулку для українських дітей.

Боднар відзначив першу леді Туреччини Еміне Ердоган і першу леді України Олену Зеленську за їхні ініціативи щодо перевезення дітей до Туреччини. Посол також висловив своє захоплення гостинністю Анкари, зазначивши, що діти змогли забути травматичні звуки бомб і натомість насолоджувалися щасливими днями.

"Вони - наше майбутнє. Я не можу вам достатньо подякувати. Хай живе Туреччина, хай живе Україна", - сказав Боднар.

Руслан Шостак, засновник Благодійного фонду, також висловив вдячність Туреччині за те, що країна намагається забезпечити безпечний притулок для українських дітей під час війни. Шостак відзначив успіх проекту "Дитинство без війни", який перевіз дітей з дитячих будинків України до Туреччини. За його словами, "діти вже рік живуть щасливо".

Під час заходу діти були одягнені у вбрання із зображенням півмісяця та зірки, які є символами турецького прапора, та в українські вишиванки. 

Нагадаємо

Дітей із окупованої Василівки відправили до білоруського табору.

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