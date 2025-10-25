Посприяли погодні умови: повітря в Києві відповідає нормам попри ворожу атаку та пожежі

Станом на 25 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві відповідає нормам, не дивлячись на ворожі обстріли деяких районів столиці, внаслідок чого виникли пожежі. Про це заявив заступник генерального директора "Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" Олександр Штиль в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Щодо стану повітря, то хочу сказати, що повітря в місті чисте, тому що нам посприяли погодні умови, і напрямок вітру сьогодні був з міста Києва. Навіть, спостерігаючи на результати ті, що ми отримали від стаціонарних постів, рівень забруднення повітря - "зелений". Також в нормі у Києві стан радіаційного забруднення. Ми жодних відхилень не зафіксували - сказав Штиль.

Нагадаємо

Цієї ночі росія знову атакувала Україну - цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо про 14 постраждалих у столиці.

