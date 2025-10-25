$41.900.00
Ексклюзив
10:22
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
08:45
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
06:30
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Посприяли погодні умови: повітря в Києві відповідає нормам попри ворожу атаку та пожежі

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Заступник гендиректора "Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олександр Штиль заявив, що станом на 25 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві відповідає нормам. Це сталося попри ворожі обстріли деяких районів столиці, що спричинили пожежі.

Посприяли погодні умови: повітря в Києві відповідає нормам попри ворожу атаку та пожежі

Станом на 25 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві відповідає нормам, не дивлячись на ворожі обстріли деяких районів столиці, внаслідок чого виникли пожежі. Про це заявив заступник генерального директора "Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" Олександр Штиль в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Щодо стану повітря, то хочу сказати, що повітря в місті чисте, тому що нам посприяли погодні умови, і напрямок вітру сьогодні був з міста Києва. Навіть, спостерігаючи на результати ті, що ми отримали від стаціонарних постів, рівень забруднення повітря - "зелений". Також в нормі у Києві стан радіаційного забруднення. Ми жодних відхилень не зафіксували

- сказав Штиль.

Нагадаємо

Цієї ночі росія знову атакувала Україну - цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо про 14 постраждалих у столиці.

Понад 50 "Кинджалів" і близько 770 балістичних ракет випустила росія по Україні з початку року: Зеленський відреагував на нічну атаку рф25.10.25, 12:40 • 1346 переглядiв

Павло Башинський

