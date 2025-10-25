Поспособствовали погодные условия: воздух в Киеве соответствует нормам, несмотря на вражескую атаку и пожары
Заместитель гендиректора "Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Александр Штиль заявил, что по состоянию на 25 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве соответствует нормам. Это произошло несмотря на вражеские обстрелы некоторых районов столицы, повлекшие пожары.
Что касается состояния воздуха, то хочу сказать, что воздух в городе чистый, потому что нам поспособствовали погодные условия, и направление ветра сегодня было из города Киева. Даже, наблюдая за результатами, которые мы получили от стационарных постов, уровень загрязнения воздуха - "зеленый". Также в норме в Киеве состояние радиационного загрязнения. Мы никаких отклонений не зафиксировали
Этой ночью Россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Был ракетный удар по Киеву. Известно о 14 пострадавших в столице.
