Поспособствовали погодные условия: воздух в Киеве соответствует нормам, несмотря на вражескую атаку и пожары

По состоянию на 25 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве соответствует нормам, несмотря на вражеские обстрелы некоторых районов столицы, в результате чего возникли пожары. Об этом заявил заместитель генерального директора "Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Александр Штиль в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Что касается состояния воздуха, то хочу сказать, что воздух в городе чистый, потому что нам поспособствовали погодные условия, и направление ветра сегодня было из города Киева. Даже, наблюдая за результатами, которые мы получили от стационарных постов, уровень загрязнения воздуха - "зеленый". Также в норме в Киеве состояние радиационного загрязнения. Мы никаких отклонений не зафиксировали - сказал Штиль.

Напомним

Этой ночью Россия снова атаковала Украину - на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Был ракетный удар по Киеву. Известно о 14 пострадавших в столице.

