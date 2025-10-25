$41.900.00
25 октября
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 7772 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
06:30 • 10304 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 13998 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 29707 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 47155 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36499 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38099 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31351 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 52819 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Более 50 «Кинжалов» и около 770 баллистических ракет выпустила Россия по Украине с начала года: Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия с начала года выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 «Кинжалов». Он подчеркнул важность систем Patriot для защиты городов и призвал партнеров к сотрудничеству.

Более 50 «Кинжалов» и около 770 баллистических ракет выпустила Россия по Украине с начала года: Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

россия только в этом году уже выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 "кинжалов", сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф баллистикой, пишет УНН.

Этой ночью россия снова атаковала Украину – на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Был ракетный удар по Киеву

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал: "Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали".

Пострадавших от ночной атаки рф баллистикой в Киеве уже 12

И почти каждая атака против наших людей – это комбинированные удары с баллистикой. Только с начала этого года по Украине россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "кинжалов"

- сообщил Зеленский.

По его словам, "именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса". "Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться в одиночестве перед таким злом. Нужно продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины", - подчеркнул Президент.

Зеленский предложил европейским партнерам изменить порядок получения систем Patriot

"Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Украина
Киев