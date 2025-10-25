Более 50 «Кинжалов» и около 770 баллистических ракет выпустила Россия по Украине с начала года: Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

россия только в этом году уже выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 "кинжалов", сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф баллистикой, пишет УНН.

Этой ночью россия снова атаковала Украину – на этот раз десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами. Был ракетный удар по Киеву - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал: "Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали".

Пострадавших от ночной атаки рф баллистикой в Киеве уже 12

И почти каждая атака против наших людей – это комбинированные удары с баллистикой. Только с начала этого года по Украине россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "кинжалов" - сообщил Зеленский.

По его словам, "именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса". "Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться в одиночестве перед таким злом. Нужно продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины", - подчеркнул Президент.

Зеленский предложил европейским партнерам изменить порядок получения систем Patriot: о чем идет речь

"Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни. На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", - подчеркнул Зеленский.