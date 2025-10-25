Понад 50 "Кинджалів" і близько 770 балістичних ракет випустила росія по Україні з початку року: Зеленський відреагував на нічну атаку рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія з початку року випустила по Україні близько 770 балістичних ракет та понад 50 "Кинджалів". Він наголосив на важливості систем Patriot для захисту міст та закликав партнерів до співпраці.
Цієї ночі росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву
Президент вказав: "Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали".
І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"
З його слів, "саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття". "Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України", - наголосив Президент.
"Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - підкреслив Зеленський.