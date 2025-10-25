Понад 50 "Кинджалів" і близько 770 балістичних ракет випустила росія по Україні з початку року: Зеленський відреагував на нічну атаку рф

росія лише цього року вже випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і понад 50 "кинджалів", повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на нічну атаку рф балістикою, пише УНН.

Цієї ночі росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву - написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав: "Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали".

Постраждалих від нічної атаки рф балістикою у Києві вже 12

І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів" - повідомив Зеленський.

З його слів, "саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття". "Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України", - наголосив Президент.

Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться

"Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - підкреслив Зеленський.