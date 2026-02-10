Понад 200 тисяч киян скористалися мобільними Пунктами незламності ДСНС

У столиці безперервно функціонують 211 мобільних Пунктів незламності ДСНС, розгорнутих у 108 локаціях. У цих пунктах кияни можуть зігрітися, відпочити, отримати гарячий чай, теплу їжу та необхідну допомогу рятувальників і волонтерів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

За даними служби, від початку роботи Пунктів незламності підтримкою вже скористалися понад 200 тисяч мешканців Києва. Особливо важливими вони залишаються у періоди відключень електроенергії, холодів та під час масованих атак, коли ворог намагається залишити місто без світла і тепла.

У ДСНС наголошують, що Пункти незламності продовжують працювати цілодобово, забезпечуючи базові потреби людей і створюючи безпечний простір підтримки для всіх, хто цього потребує. Рятувальники зазначають, що саме взаємодопомога та єдність дозволяють місту вистояти навіть у найскладніші моменти.

Нагадаємо

Внаслідок нічних ударів рф по енергетичній інфраструктурі Одещини понад 95 тисяч мешканців залишилися без електропостачання. Найскладніша ситуація у Кілії, де 9 тисяч людей без газу та тепла.

Від ДСНС на південь регіону вже прямують: 7 потужних генераторів для підтримки критичної інфраструктури; 8 теплових гармат - для оперативного обігріву приміщень, а також 5 польових кухонь. Додатково буде розгорнуто 10 пунктів надання допомоги. У разі необхідності обсяги допомоги будуть збільшені.