Понад 200 тисяч киян скористалися мобільними Пунктами незламності ДСНС

17:08 • 854 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 1832 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 4142 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 11478 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 16411 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 13413 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 19103 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16582 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26739 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35272 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського10 лютого, 08:13 • 10649 перегляди
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забариласьPhoto10 лютого, 08:41 • 8652 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 19375 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 14831 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 9580 перегляди
Понад 200 тисяч киян скористалися мобільними Пунктами незламності ДСНС

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Понад 200 тисяч киян вже скористалися 211 мобільними Пунктами незламності ДСНС, розгорнутими у 108 локаціях. Ці пункти надають тепло, їжу та допомогу, особливо під час відключень електроенергії.

У столиці безперервно функціонують 211 мобільних Пунктів незламності ДСНС, розгорнутих у 108 локаціях. У цих пунктах кияни можуть зігрітися, відпочити, отримати гарячий чай, теплу їжу та необхідну допомогу рятувальників і волонтерів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

За даними служби, від початку роботи Пунктів незламності підтримкою вже скористалися понад 200 тисяч мешканців Києва. Особливо важливими вони залишаються у періоди відключень електроенергії, холодів та під час масованих атак, коли ворог намагається залишити місто без світла і тепла.

У ДСНС наголошують, що Пункти незламності продовжують працювати цілодобово, забезпечуючи базові потреби людей і створюючи безпечний простір підтримки для всіх, хто цього потребує. Рятувальники зазначають, що саме взаємодопомога та єдність дозволяють місту вистояти навіть у найскладніші моменти.

Нагадаємо

Внаслідок нічних ударів рф по енергетичній інфраструктурі Одещини понад 95 тисяч мешканців залишилися без електропостачання. Найскладніша ситуація у Кілії, де 9 тисяч людей без газу та тепла.

Від ДСНС на південь регіону вже прямують: 7 потужних генераторів для підтримки критичної інфраструктури; 8 теплових гармат - для оперативного обігріву приміщень, а також 5 польових кухонь. Додатково буде  розгорнуто 10 пунктів надання допомоги. У разі необхідності обсяги допомоги будуть збільшені.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКиїв
російська пропаганда
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеська область
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ