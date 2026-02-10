Более 200 тысяч киевлян воспользовались мобильными Пунктами несокрушимости ГСЧС

В столице бесперебойно функционируют 211 мобильных Пунктов несокрушимости ГСЧС, развернутых в 108 локациях. В этих пунктах киевляне могут согреться, отдохнуть, получить горячий чай, теплую еду и необходимую помощь спасателей и волонтеров. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По данным службы, с начала работы Пунктов несокрушимости поддержкой уже воспользовались более 200 тысяч жителей Киева. Особенно важными они остаются в периоды отключений электроэнергии, холодов и во время массированных атак, когда враг пытается оставить город без света и тепла.

В ГСЧС отмечают, что Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно, обеспечивая базовые потребности людей и создавая безопасное пространство поддержки для всех, кто в этом нуждается. Спасатели отмечают, что именно взаимопомощь и единство позволяют городу выстоять даже в самые сложные моменты.

Напомним

В результате ночных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области более 95 тысяч жителей остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Килии, где 9 тысяч человек без газа и тепла. От ГСЧС на юг региона уже направляются: 7 мощных генераторов для поддержки критической инфраструктуры; 8 тепловых пушек - для оперативного обогрева помещений, а также 5 полевых кухонь. Дополнительно будет развернуто 10 пунктов оказания помощи. В случае необходимости объемы помощи будут увеличены.

{{7}}