17:38 • 24 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 2150 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 3902 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 5480 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 12195 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 17109 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 13670 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 19655 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16685 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26801 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
публикации
Эксклюзивы
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 19639 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 36122 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 44056 просмотра
Более 200 тысяч киевлян воспользовались мобильными Пунктами несокрушимости ГСЧС

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Более 200 тысяч киевлян уже воспользовались 211 мобильными Пунктами несокрушимости ГСЧС, развернутыми в 108 локациях. Эти пункты предоставляют тепло, еду и помощь, особенно во время отключений электроэнергии.

Более 200 тысяч киевлян воспользовались мобильными Пунктами несокрушимости ГСЧС

В столице бесперебойно функционируют 211 мобильных Пунктов несокрушимости ГСЧС, развернутых в 108 локациях. В этих пунктах киевляне могут согреться, отдохнуть, получить горячий чай, теплую еду и необходимую помощь спасателей и волонтеров. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По данным службы, с начала работы Пунктов несокрушимости поддержкой уже воспользовались более 200 тысяч жителей Киева. Особенно важными они остаются в периоды отключений электроэнергии, холодов и во время массированных атак, когда враг пытается оставить город без света и тепла.

В ГСЧС отмечают, что Пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно, обеспечивая базовые потребности людей и создавая безопасное пространство поддержки для всех, кто в этом нуждается. Спасатели отмечают, что именно взаимопомощь и единство позволяют городу выстоять даже в самые сложные моменты.

Напомним

В результате ночных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области более 95 тысяч жителей остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Килии, где 9 тысяч человек без газа и тепла. От ГСЧС на юг региона уже направляются: 7 мощных генераторов для поддержки критической инфраструктуры; 8 тепловых пушек - для оперативного обогрева помещений, а также 5 полевых кухонь. Дополнительно будет развернуто 10 пунктов оказания помощи. В случае необходимости объемы помощи будут увеличены.

Андрей Тимощенков

