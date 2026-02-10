Внаслідок російського удару по Одеській області без світла залишилися 95 тисяч людей

Нічні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі півдня Одещини залишили без електропостачання понад 95 тисяч мешканців у 42 населених пунктах, найбільш складна ситуація - у Кілії. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Сьогоднішня ніч стала черговим випробуванням для півдня Одещини. Через цинічні удари ворога по енергооб’єктам понад 95 тисяч людей у 42 населених пунктах залишилися без світла - йдеться у повідомленні.

Кіпер зазначив, що найскладніша ситуація у Кілії. Тут понад 200 будинків, у яких проживають 9 тисяч людей, не мають газу та централізованого теплопостачання. Опалення там можливе лише за наявності електрики. Без світла – це тисячі холодних осель. Ворог добре розуміє, куди б’є.

Від ДСНС на південь регіону вже прямують: 7 потужних генераторів для підтримки критичної інфраструктури; 8 теплових гармат - для оперативного обігріву приміщень, а також 5 польових кухонь. Додатково буде розгорнуто 10 пунктів надання допомоги. У разі необхідності обсяги допомоги будуть збільшені.

У кожному районі працюють пункти незламності та обігріву. Там є резервне живлення, гарячий чай і люди, які можуть допомогти.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям тепло і світло - додав Кіпер.

росіяни вночі атакували енергооб'єкти Одещини: у трьох громадах частково зникло світло – ОВА