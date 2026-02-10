$43.030.02
Внаслідок російського удару по Одеській області без світла залишилися 95 тисяч людей

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Внаслідок нічних ударів рф по енергетичній інфраструктурі Одещини понад 95 тисяч мешканців залишилися без електропостачання. Найскладніша ситуація у Кілії, де 9 тисяч людей без газу та тепла.

Внаслідок російського удару по Одеській області без світла залишилися 95 тисяч людей

Нічні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі півдня Одещини залишили без електропостачання понад 95 тисяч мешканців у 42 населених пунктах, найбільш складна ситуація - у Кілії. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Сьогоднішня ніч стала черговим випробуванням для півдня Одещини. Через цинічні удари ворога по енергооб’єктам понад 95 тисяч людей у 42 населених пунктах залишилися без світла

- йдеться у повідомленні.

Кіпер зазначив, що найскладніша ситуація у Кілії. Тут понад 200 будинків, у яких проживають 9 тисяч людей, не мають газу та централізованого теплопостачання. Опалення там можливе лише за наявності електрики. Без світла – це тисячі холодних осель. Ворог добре розуміє, куди б’є.

Від ДСНС на південь регіону вже прямують: 7 потужних генераторів для підтримки критичної інфраструктури; 8 теплових гармат - для оперативного обігріву приміщень, а також 5 польових кухонь. Додатково буде  розгорнуто 10 пунктів надання допомоги. У разі необхідності обсяги допомоги будуть збільшені.

У кожному районі працюють пункти незламності та обігріву. Там є резервне живлення, гарячий чай і люди, які можуть допомогти.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям тепло і світло

- додав Кіпер.

росіяни вночі атакували енергооб'єкти Одещини: у трьох громадах частково зникло світло – ОВА10.02.26, 07:41 • 3824 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
